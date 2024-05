Fagioli in campo 7 mesi dopo la squalifica per il caso Scommesse: subentrato in Bologna-Juventus

Al 71' di Bologna-Juventus, Fagioli è tornato nuovamente in campo: il centrocampista era fermo da 7 mesi per squalifica.

La fine di un lungo tunnel durato sette mesi, nei quali Nicolò Fagioli non ha mai smesso di allenarsi. Ora per il centrocampista bianconero è finalmente arrivato il momento più atteso, quello del rientro in campo.

Al minuto 71 della sfida del Dall’Ara in Bologna-Juventus, Paolo Montero – il traghettatore scelto dalla società bianconera per queste ultime due giornate di campionato dopo l’esonero di Allegri – ha deciso infatti di inserirlo al posto di Rabiot.

L’inizio di una nuova vita calcistica, e non solo, per Fagioli che – ricordiamo – era stato squalificato dalla Figc in merito al caso scommesse che lo ha visto coinvolto. Da ora però il centrocampista classe 2001 può tornare a pensare solo al campo.