Il lungo messaggio di Fagioli, chiede rispetto: "Ho pagato e ho il diritto di rialzarmi"

Cagliari vs Fiorentina

Di nuovo al centro delle news per il caso scommesse e la ludopatia, Fagioli ha pubblicato un post su Instagram per chiedere di smetterla.

Nicolò Fagioli risponde, via Instagram, al nuovo caos relativo al caso scommesse. Negli ultimi giorni, infatti, si fa un gran parlare dell'inchiesta su alcuni giocatori Serie A, con diversi nuovi dettagli sul quanto fatto dal centrocampista, attualmente alla Fiorentina, diversi anni fa.

Fagioli ha pubblicato un messaggio su Instagram per chiedere "rispetto, dopo aver pagato", deciso a concentrarsi sul campo e non tornare più su un argomento che sta riportando alla luce vecchi "fantasmi".

"Ho pagato il mio debito con la giustizia. Con una condanna e una sacrosanta squalifica, con umiliazioni continue e giustificate, con la vergogna provata e con il rischio di non rialzarmi più" l'inizio del messaggio di Fagioli su Instagram. In diverse righe l'ex Juventus ha spiegato come sia riuscito ad uscire dal mondo della ludopatia e che ora voglia solo andare avanti, senza ripercorrere quei tempi bui.