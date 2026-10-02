Fagioli sarà il numero 10 dell'Italia in Francia: il "nuovo Verratti" di Mancini ha trovato la propria dimensione da mezzala

Nicolò Fagioli ha compreso una cosa nel primo tempo di Bursa, in quella strepitosa dimostrazione di calcio offerta dall'Italia: sarà una pedina più importante che mai nel pensiero azzurro di Roberto Mancini.
Non è un caso che, a meno di sorprese, il nome e il cognome del centrocampista della Fiorentina siano destinati a comparire anche nell'undici titolare di questa sera, a Saint-Denis, contro lo spauracchio Francia. Il collega Frattesi parte qualche metro indietro, in pole position c'è proprio il viola.
Non è un caso neppure la nuova distribuzione dei numeri di maglia per la notte francese. Con Fagioli che si è preso quella più prestigiosa possibile: il numero 10.
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