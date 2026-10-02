Fagioli sarà il numero 10 dell'Italia in Francia: il "nuovo Verratti" di Mancini ha trovato la propria dimensione da mezzala

Allo Stade de France mancherà infatti Giacomo Raspadori, che si è infortunato nel primo tempo contro la Turchia ed è stato costretto ad abbandonare il ritiro dell'Italia.

La 10 sarebbe proprio del jolly dell'Atalanta, che l'ha indossata sia lunedì che nella prima partita contro il Belgio. E in sua assenza è passata proprio sulle spalle di Fagioli, che a Bursa ha indossato una più "tradizionale" e anonima maglia numero 6.

Fagioli non è l'unico ad aver cambiato numero rispetto a quattro giorni fa: il suo 6 è andato a Bastoni, che aveva il 21, mentre Sebastiano Esposito avrà il 20 al posto del 23 e Vergara il 21 al posto del 18. La Francia non ha invece assegnato il 10 di Mbappé, assente per infortunio.