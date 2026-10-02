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Stefano Silvestri

Fagioli sarà il numero 10 dell'Italia in Francia: il "nuovo Verratti" di Mancini ha trovato la propria dimensione da mezzala

UEFA Nations League A
Italia
Francia vs Italia
N. Fagioli
Fiorentina

Richiamato in Nazionale dopo due anni, il centrocampista della Fiorentina si è conquistato la stima del ct prendendo la maglia più prestigiosa da Raspadori. E ora vuole confermarsi dopo l'ottima prestazione in Turchia.

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Nicolò Fagioli ha compreso una cosa nel primo tempo di Bursa, in quella strepitosa dimostrazione di calcio offerta dall'Italia: sarà una pedina più importante che mai nel pensiero azzurro di Roberto Mancini.

Non è un caso che, a meno di sorprese, il nome e il cognome del centrocampista della Fiorentina siano destinati a comparire anche nell'undici titolare di questa sera, a Saint-Denis, contro lo spauracchio Francia. Il collega Frattesi parte qualche metro indietro, in pole position c'è proprio il viola.

Non è un caso neppure la nuova distribuzione dei numeri di maglia per la notte francese. Con Fagioli che si è preso quella più prestigiosa possibile: il numero 10.


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  • LA 10 A FAGIOLI

    Allo Stade de France mancherà infatti Giacomo Raspadori, che si è infortunato nel primo tempo contro la Turchia ed è stato costretto ad abbandonare il ritiro dell'Italia.

    La 10 sarebbe proprio del jolly dell'Atalanta, che l'ha indossata sia lunedì che nella prima partita contro il Belgio. E in sua assenza è passata proprio sulle spalle di Fagioli, che a Bursa ha indossato una più "tradizionale" e anonima maglia numero 6.

    Fagioli non è l'unico ad aver cambiato numero rispetto a quattro giorni fa: il suo 6 è andato a Bastoni, che aveva il 21, mentre Sebastiano Esposito avrà il 20 al posto del 23 e Vergara il 21 al posto del 18. La Francia non ha invece assegnato il 10 di Mbappé, assente per infortunio.

  • Fagioli ItaliaGetty Images

    UN RUOLO CENTRALE

    La 10 a Fagioli ha un significato non solo numerico, ma anche simbolico. Significa, cioè, che Mancini ha intenzione di mettere nelle mani dell'ex juventino delle responsabilità nette, senza se e senza ma.

    Nicolò è la classica mezzala di palleggio. Un play che non gioca da play, ma un pochino più spostato sul centro-sinistra. Un centrocampista di tecnica che sa trattare il pallone, che ama gli scambi stretti, il movimento continuo, senza dimenticarsi qualche inserimento al limite dell'area avversaria.



    In Turchia si è visto tutto questo. E se a finire i riflettori sono stati altri compagni, come Raspadori o la sorpresa Kayode, anche Fagioli ha dato un contributo eccellente in un primo tempo di stampo "guardioliano", ruota perfetta di un ingranaggio a sua volta perfetto.

    Al termine di quella partita, Mancini ha menzionato anche lui tra gli elementi fondamentali per mettere in pratica l'idea di gioco azzurra. Ha detto, il ct, che "è stato bravo e ha fatto una grande partita". Ed è andata veramente così.

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  • "FAGIOLI COME VERRATTI"

    Ora: a fare un pochino strano è che Fagioli agisca da mezzala e Sandro Tonali da regista davanti alla difesa. Non dovrebbe essere il contrario, considerate le caratteristiche dei giocatori e il loro trascorso in Nazionale?

    No, in realtà. Anzi: Mancini ha bene in mente quel che sta facendo. Ha deciso coscientemente di consegnare le chiavi centrali a Tonali e un altro mazzo a Fagioli, ma in posizione un po' più defilata. L'Italia, in pratica, gioca con un doppio play nel 4-3-3 e un'altra mezzala (Barella o lo stesso Frattesi) con caratteristiche più di inserimento.

    Ricorda qualcosa? Certo: l'idea di gioco che Mancini aveva instaurato nell'Italia campione d'Europa nel 2021. Allora c'erano Jorginho e Marco Verratti, oggi Tonali e Fagioli. Quest'ultimo, in pratica, ha nei piedi e nella testa il fosforo e la qualità che in ct vedeva nell'ex PSG durante il suo primo mandato.

    "Lo vedo più come mezzala in stile Verratti - ha detto Mancini dopo la partita di una settimana fa contro il Belgio - può gestire il possesso come un interno e mi piace lì, poi come Tonali oggi può anche adattarsi a fare il regista".

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  • IN NAZIONALE DOPO DUE ANNI

    Per questo Mancini ha puntato subito su Fagioli, richiamandolo in Nazionale dopo un'eternità: perché sa bene come l'Italia debba puntare sui piedi buoni, sulla qualità degli elementi più tecnici, sul gioco per accorciare il gap dalle più forti. Proprio come nel 2021.

    La pensava parzialmente così Luciano Spalletti, successore del Mancio dopo l'addio di quest'ultimo nel 2023. E questo valeva a maggior ragione per Rino Gattuso. Non è un caso che Fagioli mancasse dal giro azzurro addirittura da due anni: l'ultima convocazione risaliva all'ottobre del 2024, quando il ct era l'attuale allenatore della Juventus.

    "Non mi aspettavo questa convocazione, ma ci speravo tanto - ha detto Fagioli nei giorni scorsi a Rai Sport - Sono molto maturato, più sicuro di me stesso, più sfacciato su certe cose e più cattivo su altre, anche se considero sempre la fragilità un valore essendo un ragazzo molto sensibile. Sapevo che dovevo migliorare in alcuni aspetti e ci sono riuscito, adesso sono fiducioso di poter fare bene".

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  • fagioli fiorentinaGetty Images

    UN MESSAGGIO PER VANOLI?

    A Firenze, in realtà, Fagioli è il perno centrale del sistema di Paolo Vanoli, appena tornato sulla panchina gigliata al posto di Fabio Grosso. Insomma: un play puro, non una mezzala di palleggio.

    L'allenatore varesino, però, sa bene come l'ex bianconero abbia giocato anche defilato nel corso della carriera. Sia alla Juventus che alla Fiorentina. Ha dimostrato e continua a dimostrare di cavarsela centralmente, ma può avere responsabilità importanti anche giostrando da mezzala.

    La decisione di Mancini di far giocare Fagioli sul centro-sinistra potrebbe risolvere anche la questione del dualismo con Christ Inao Oulai: l'ivoriano è a sua volta arrivato dal Trabzonspor per fare il vertice basso del 4-3-3, ma ha giocato col collega dall'inizio solo contro il Torino, uscendo peraltro già nel primo tempo per infortunio.

    Ounai regista e Fagioli mezzala, con uno tra Atta e Ndour dalla parte opposta, sarà il futuro della Fiorentina? Per ora si viaggia su doppio binario: Nicolò gioca in un modo in Nazionale, in un altro a Firenze. Ma intanto Vanoli assisterà anche alla partita in Francia con particolare attenzione.

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