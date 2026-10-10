Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport
Redazione Goal

Fagioli ringrazia la Juventus e Allegri, poi svela cosa gli ha detto Vanoli: "Tutti dicono che sei un fenomeno ma cosa hai fatto per meritarlo?"

Serie A
Fiorentina
N. Fagioli
Juventus
Storie
Storie
Italia

Il centrocampista della Fiorentina, tornato in Nazionale, racconta come è uscito dalla ludopatia.

Pubblicità

Nicolò Fagioli torna sul caso calcioscommesse.


Il centrocampista della Fiorentina (ex Juventus, tornato in Nazionale) ha dichiarato in un'intervista a SportWeek, il settimanale in edicola sabato con La Gazzetta dello Sport: "Sono un ragazzo cresciuto, in campo e fuori, dove sono passato attraverso qualche errore. Ora è il momento di essere uomo anche perché sto bene a Firenze, una piazza che ti dà tanto e a cui devi restituire altrettanto".


  • GRAZIE JUVE E ALLEGRI

    "Cosa mi torna in mente ripensando al periodo delle scommesse? Già 6 mesi prima io sapevo che sarei stato squalificato, ma nonostante ciò ho continuato a giocare. Sono grato alla Juventus e ad Allegri, che erano a conoscenza della situazione e mi sono stati vicini. Prima di ogni partita il mister mi chiedeva: te la senti? E io tutte le volte rispondevo: sì, voglio giocare. Ovviamente sono stati momenti complicati, in cui però sono riuscito a trovare qualcosa di positivo. Ho scoperto persone che non pensavo fossero così presenti nella mia vita e che invece mi hanno aiutato tanto".


    "Ero incosciente e non avevo paura di niente, nemmeno di essere squalificato, nella mia ignoranza non pensavo a niente. Col percorso fatto dallo psicologo ho scoperto di essere tanto sensibile, anche tanto buono e alcune volte essere buoni non porta sempre sulla strada giusta. Soprattutto nel mondo del calcio, dove c'è in giro tanta gente sempre pronta ad approfittarsi di te".


    "Non c'è mai stato niente che non ho sopportato di me stesso. Negli anni delle scommesse mi andava bene tutto di me, anzi neanche ero cosciente di sbagliare, però non è che odiassi me stesso. E anche adesso che ho compreso i miei errori, non mi odio per ciò che ho fatto".

  • ISPIRATO DA DJOKOVIC

    "Mi ha aiutato leggere la biografia di Djokovic, che considero un campione leggendario non sono nel tennis, ma nello sport in generale. C'era questa parola, inat, che riassume la voglia di combattere e non mollare mai che caratterizza il popolo serbo. Mi ha colpito e sì, mi ha ispirato. Ho fatto pace con me stesso. Ho sbagliato, ma tutti sbagliano. Il mio errore ha avuto più eco perché vivo in un mondo in cui tutto è amplificato, ma non ho fatto male a nessuno se non a me stesso".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • SMOSSO DA VANOLI

    "Quando l'anno scorso è arrivato Vanoli mi ha subito parlato in faccia: "Tutti dicono che sei un fuoriclasse, un fenomeno, ma poi, stringi stringi, cosa hai fatto di così importante per essere descritto in questo modo?". Quelle parole mi hanno smosso qualcosa dentro. Il primo mese non ho giocato tanto. Mi sono messo sotto, ho lavorato e mi sono conquistato il posto. L'obiettivo è quello di non perderlo più".


    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google