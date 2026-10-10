Fagioli ringrazia la Juventus e Allegri, poi svela cosa gli ha detto Vanoli: "Tutti dicono che sei un fenomeno ma cosa hai fatto per meritarlo?"

"Cosa mi torna in mente ripensando al periodo delle scommesse? Già 6 mesi prima io sapevo che sarei stato squalificato, ma nonostante ciò ho continuato a giocare. Sono grato alla Juventus e ad Allegri, che erano a conoscenza della situazione e mi sono stati vicini. Prima di ogni partita il mister mi chiedeva: te la senti? E io tutte le volte rispondevo: sì, voglio giocare. Ovviamente sono stati momenti complicati, in cui però sono riuscito a trovare qualcosa di positivo. Ho scoperto persone che non pensavo fossero così presenti nella mia vita e che invece mi hanno aiutato tanto".





"Ero incosciente e non avevo paura di niente, nemmeno di essere squalificato, nella mia ignoranza non pensavo a niente. Col percorso fatto dallo psicologo ho scoperto di essere tanto sensibile, anche tanto buono e alcune volte essere buoni non porta sempre sulla strada giusta. Soprattutto nel mondo del calcio, dove c'è in giro tanta gente sempre pronta ad approfittarsi di te".





"Non c'è mai stato niente che non ho sopportato di me stesso. Negli anni delle scommesse mi andava bene tutto di me, anzi neanche ero cosciente di sbagliare, però non è che odiassi me stesso. E anche adesso che ho compreso i miei errori, non mi odio per ciò che ho fatto".