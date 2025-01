Fagioli deluso dopo Torino-Juventus: rifiuta l'allenamento di scarico e torna negli spogliatoi

Fagioli rimasto in panchina nel Derby della Mole: dopo il triplice fischio è rientrato negli spogliatoi rifiutando l'allenamento di scarico.

La Juventus non riesce proprio a scrollarsi di dosso questa fastidiosa pareggite: nel Derby della Mole è arrivato il dodicesimo segno 'X' in campionato, il quattordicesimo considerando anche i due racimolati in Champions League.

Contro il Torino non c'è stato spazio per Nicolò Fagioli: escluso da Thiago Motta, il centrocampista italiano ha continuato a osservare i compagni dalla panchina, senza poter dare il proprio apporto diretto alla causa.

Ex Cremonese visibilmente deluso dopo il triplice fischio di Fabbri, come si evince da un video circolato in rete e diventato virale tra i tifosi bianconeri.