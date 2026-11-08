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Marco Trombetta

Fabregas perde ancora contro l'Inter: "Sono troppo forti", Chivu esalta Thuram: "Solo in Italia viene messo in dubbio"

Serie A
Inter vs Como
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Como
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C. Fabregas

Le parole di Fabregas e Chivu dopo Inter-Como. Il tecnico spagnolo fa i complimenti ai nerazzurri, trascinati da un super Thuram.

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Inter-Como ci ha detto sostanzialmente due cose: che per Fabregas i nerazzurri sono una vera e propria maledizione e che Chivu riesce sempre a rialzarsi dopo una botta presa.

Anche senza Lautaro e facendo affidamento su un Thuram sempre più leader e uomo squadra.

  • "CI SONO AMAREZZE CHE DEVI ACCETTARE"

    "Non si può sempre vincere anche se ci proviamo - ha spiegato Chivu - , a volte ci sono anche delle amarezze che devi accettare e prepararti al meglio con il lavoro, la mentalità nell'affrontare le prossime che possono influenzare il cammino della squadra in campionato e Champions League.

    Bisogna trovare il piglio giusto. Abbiamo reagito dopo il derby ed era importante, avevamo reagito anche dopo il Club Brugge. Dopo nove partite direi che potevamo fare meglio, ma anche peggio".

  • THURAM COME LEWANDOWSKI?

    Chivu ha poi commentato il paragone fatto alla vigilia da Fabregas tra Thuram e Lewandowski.

    "Marcus ha raggiunto un livello e uno status a livello internazionale che credo che solo in Italia viene messo in dubbio ogni tanto. E' Thuram, è un nazionale francese, ha fatto vedere le sue qualità negli anni scorsi. Ha ancora margini di miglioramento, e in questi giorni ha tirato fuori la leadership".

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  • "INTER TROPPO FORTE"

    Fabregas, invece, dopo la sesta sconfitta su sette confronti contro l'Inter, non ha cercato alibi.

    "Possiamo parlare di tante cose, anche del campo, ma l'Inter è stata più brava di noi. Sono troppo forti, il percorso di giocare ogni tre giorni è per noi diverso da quanto fatto finora. Oggi non dobbiamo ammazzare nessuno ma ringraziare i ragazzi e fare i complimenti all'Inter.

    Non servono alibi, quando si vincono sei partite di fila oppure oggi. La mia responsabilità è aiutare la squadra e trovare soluzioni, in quel caso era difensiva e non offensiva. Serviva equilibrio, noi perdiamo la partita per due goal con palloni persi in mezzo al campo, con due transizioni. Questo fa perdere fiducia, sono i più forti d'Europa in transizione. L'Inter è una delle migliori squadre in contropiede e palla inattiva".

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