Fabregas perde ancora contro l'Inter: "Sono troppo forti", Chivu esalta Thuram: "Solo in Italia viene messo in dubbio"

Fabregas, invece, dopo la sesta sconfitta su sette confronti contro l'Inter, non ha cercato alibi.

"Possiamo parlare di tante cose, anche del campo, ma l'Inter è stata più brava di noi. Sono troppo forti, il percorso di giocare ogni tre giorni è per noi diverso da quanto fatto finora. Oggi non dobbiamo ammazzare nessuno ma ringraziare i ragazzi e fare i complimenti all'Inter.

Non servono alibi, quando si vincono sei partite di fila oppure oggi. La mia responsabilità è aiutare la squadra e trovare soluzioni, in quel caso era difensiva e non offensiva. Serviva equilibrio, noi perdiamo la partita per due goal con palloni persi in mezzo al campo, con due transizioni. Questo fa perdere fiducia, sono i più forti d'Europa in transizione. L'Inter è una delle migliori squadre in contropiede e palla inattiva".