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US Sassuolo Calcio v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport
Andrea Ajello

Fabregas non ha dubbi: "PSG-Bayern la miglior partita mai vista. Como-Napoli? Conte mi ha fatto soffrire"

Serie A
Como
C. Fabregas
Como vs Napoli
Napoli

Le parole di Fabregas sulla Champions League, la sfida con Conte e l'inchiesta sugli arbitri.

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Il Como si prepara ad ospitare il Napoli nella trentaquattresima giornata di Serie A in una sfida molto importante per i lombardi se vogliono continuare a sognare la qualificazione in Champions League.

A proposito di Champion, Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa della gara tra PSG e Bayern Monaco, dimostrando tutta la propria esaltazione per quello che si è visto.

L'allenatore del Como affronterà Antonio Conte, che lo ha avuto per due anni quando era al Chelsea e il tecnico italiano allenava lì. Fabregas ha parlato anche di Conte e di quello che ha imparato da lui.

  • "IL NAPOLI HA AVUTO TANTI PROBLEMI"

    "Il Napoli è una squadra che ha avuto tanti problemi, con tanti infortuni, di giocatori importanti durante la stagione. Grande merito al mister Conte di averli mantenuti ad un livello alto. Hanno fatto una grande stagione, merito al gruppo e all'allenatore. Anche noi abbiamo avuto infortuni. Ora ci siamo tutti: Sergi Roberto non può giocare tutta la partita, Vojvoda è tornato ad allenarsi. A parte Addai siamo tutti a disposizione. Sarà una bella partita, di calcio propositivo, due squadre di grande mentalità".

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  • "CONTE MI HA FATTO SOFFRIRE"

    "Quanto ho preso da Conte? Non lo so. Ricordando i due anni di Antonio, se la domanda è se abbia imparato qualcosa, sì. Tantissimo. Mi ha fatto soffrire tantissimo a livello fisico, di esigenza, corsa, intensità, andare sempre a mille. Anche io lo voglio nella mia squadra, in un modo magari diverso, anche senza palla. Alla fine è la stessa cosa e sì, è vero che dopo 4-5 mesi di adattamento al suo metodo, io volavo a dicembre. Fisicamente mi sentivo fortissimo. Quando mi sono abituato alla sua maniera di lavorare, alla sua mentalità... credevo in quello che faceva".

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  • SUL CASO ARBITRI: "NON PENSO ALLA MALAFEDE"

    "In Spagna si parla tanto dell'arbitro, in Inghilterra un po' meno. Ma se ne parla sempre, sfortunatamente. Non penso mai alla malafede, ci mancherebbe. Come ci sono allenatori o giocatori di livello differente, per gli arbitri è uguale. Se no non giocheremmo e non andremmo in campo. Preferirei non giocare la partita. Penso ci sia buon senso. Da quando sono migliorato in panchina, che sono meno agitato... provo a migliorare e l'arbitro è più aperto a parlarti, a capire le cose. Siamo tutti coinvolti, tutti dobbiamo aiutarci. Peccato succedano cose negative con l'arbitro, ma dovrebbe essere la persona meno importante. Dovrebbe solo arbitrare, mentre la gente paga il biglietto per vedere lo spettacolo".

  • "PSG-BAYERN LA MIGLIOR PARTITA VISTA IN VITA MIA"

    “PSG-Bayern? Se sei l'allenatore di una delle due squadre si può soffrire un po' di più, ma quando vai da spettatore e ti immagini una grande partita... non mi immaginavo di stare là a guardare una gara del genere dall'alto. Penso di aver visto la miglior partita in vita mia. Come tifoso del calcio. Ho goduto, mi ha fatto vedere dove sta andando il calcio moderno. Alla fine non ho visto molta tattica collettiva, ma individuale. Pressing, uno contro uno... Olise gira la testa 50 volte per capire cosa debba fare. Ho imparato tantissimo da questa partita. Una goduria per tutti. Oggi ho fatto un video di 20 minuti con quello che è successo lì. Sì, ci sono giocatori top dall'altra parte, ma se non lo fai e non ci provi in allenamento... tu devi avere qualcuno che ti faccia vedere cosa faccia il miglior giocatore in questo momento. Per applicarlo in allenamento e piano piano in partita. Io voglio sempre guardare il migliore, anche se alleno in un club di paese o al Como".

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