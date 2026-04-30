Fabregas non ha dubbi: "PSG-Bayern la miglior partita mai vista. Como-Napoli? Conte mi ha fatto soffrire"

“PSG-Bayern? Se sei l'allenatore di una delle due squadre si può soffrire un po' di più, ma quando vai da spettatore e ti immagini una grande partita... non mi immaginavo di stare là a guardare una gara del genere dall'alto. Penso di aver visto la miglior partita in vita mia. Come tifoso del calcio. Ho goduto, mi ha fatto vedere dove sta andando il calcio moderno. Alla fine non ho visto molta tattica collettiva, ma individuale. Pressing, uno contro uno... Olise gira la testa 50 volte per capire cosa debba fare. Ho imparato tantissimo da questa partita. Una goduria per tutti. Oggi ho fatto un video di 20 minuti con quello che è successo lì. Sì, ci sono giocatori top dall'altra parte, ma se non lo fai e non ci provi in allenamento... tu devi avere qualcuno che ti faccia vedere cosa faccia il miglior giocatore in questo momento. Per applicarlo in allenamento e piano piano in partita. Io voglio sempre guardare il migliore, anche se alleno in un club di paese o al Como".