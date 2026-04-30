Fabregas non ha dubbi: "PSG-Bayern la miglior partita mai vista. Como-Napoli? Conte mi ha fatto soffrire"

Il Como si prepara ad ospitare il Napoli nella trentaquattresima giornata di Serie A in una sfida molto importante per i lombardi se vogliono continuare a sognare la qualificazione in Champions League.
A proposito di Champion, Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa della gara tra PSG e Bayern Monaco, dimostrando tutta la propria esaltazione per quello che si è visto.
L'allenatore del Como affronterà Antonio Conte, che lo ha avuto per due anni quando era al Chelsea e il tecnico italiano allenava lì. Fabregas ha parlato anche di Conte e di quello che ha imparato da lui.