Fabregas non ci sta e reagisce al giornalista: "Domanda brutta e senza rispetto", cosa è successo in conferenza stampa prima di Como-Manchester United

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Como-Manchester United, a Cesc Fabregas è stato chiesto cosa pensasse degli accostamenti alla panchina dei Red Devils, visto il futuro di Michael Carrick in bilico.

La risposta, come detto, è stata netta.

"Come potrai comprendere io non rispondo perché è una domanda brutta e senza rispetto per un grandissimo giocatore e allenatore come Michael Carrick e per un'istituzione come lo United".