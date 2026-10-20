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Cesc Fabregas Press ConferenceYouTube
Antonio Torrisi

Fabregas non ci sta e reagisce al giornalista: "Domanda brutta e senza rispetto", cosa è successo in conferenza stampa prima di Como-Manchester United

Champions League
Como vs Manchester United
Como
Manchester United

L'allenatore del Como, alla vigilia della partita contro i Red Devils, non prende benissimo la domanda sul futuro della panchina dei britannici.

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Una serata storica, quella che il Como si prepara a vivere: una notte che segna un "prima" e un "dopo", inevitabilmente. Ospitare il Manchester United al Sinigaglia non capita tutti i giorni.

Alla vigilia, però, in conferenza stampa, al di là dei singoli temi calcistici, Cesc Fabregas è stato protagonista di un siparietto con un giornalista che è andato oltre gli argomenti strettamente legati al campo.

Così, l'allenatore spagnolo ha reagito in maniera netta, forte. Senza mezzi termini. Ma cosa è successo?

  • "DOMANDA IRRISPETTOSA", COSA È SUCCESSO TRA FABREGAS E IL GIORNALISTA

    Durante la conferenza stampa alla vigilia di Como-Manchester United, a Cesc Fabregas è stato chiesto cosa pensasse degli accostamenti alla panchina dei Red Devils, visto il futuro di Michael Carrick in bilico.

    La risposta, come detto, è stata netta.

    "Come potrai comprendere io non rispondo perché è una domanda brutta e senza rispetto per un grandissimo giocatore e allenatore come Michael Carrick e per un'istituzione come lo United".

  • CARRICK VERSO L'ESONERO?

    La situazione del Manchester United resta comunque molto delicata: i Red Devils è a 7 punti al tredicesimo posto in Premier League, ma non vince in campionato da fine agosto, contro l'Ipswich Town. Gara che, tra l'altro, rimane l'unico successo stagionale in Inghilterra.

    Per questo motivo Michael Carrick rischia, a prescindere dal risultato di Como: in pole, per sostituirlo, ci sarebbe Antonio Conte, ma tra i nomi accostati ci sarebbe anche quello di Cesc Fabregas. Che, però, non ha preso benissimo la domanda sul tema.

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