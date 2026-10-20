Fabregas non ci sta e reagisce al giornalista: "Domanda brutta e senza rispetto", cosa è successo in conferenza stampa prima di Como-Manchester United

Una serata storica, quella che il Como si prepara a vivere: una notte che segna un "prima" e un "dopo", inevitabilmente. Ospitare il Manchester United al Sinigaglia non capita tutti i giorni.
Alla vigilia, però, in conferenza stampa, al di là dei singoli temi calcistici, Cesc Fabregas è stato protagonista di un siparietto con un giornalista che è andato oltre gli argomenti strettamente legati al campo.
Così, l'allenatore spagnolo ha reagito in maniera netta, forte. Senza mezzi termini. Ma cosa è successo?