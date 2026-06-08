Fabregas e il calcio: "Quella me**a di social e smartphone hanno rovinato tutto, sbagli una partita e sei una nullità. Mi dispiace non avere italiani al Como. Nico Paz resta? Non si sa... "

Cesc Fabregas si racconta fra passato, presente e futuro.





L'allenatore spagnolo del Como ha dichiarato in un'intervista a Walter Veltroni per Il Corriere della Sera: "Ho imparato a giocare a calcio per strada sotto casa, mi divertivo a giocare tirando la palla contro il muro o la saracinesca dei negozi. Mi rivedo giocare in quelle partite monumentali venti contro venti sui campetti del paese, non avrei mai smesso. D'estate i miei mi lasciavano dai nonni, davanti alla loro casa c'era un campetto da cinque contro cinque e io stavo lì dalla mattina alla sera. Mi bastava sentire dalla finestra il rumore del pallone e scendevo di corsa, era una magnifica ossessione".





"Mi piacerebbe che i miei figli provassero quella gioia, quella sensazione di libertà creativa. Ma ora il tempo è occupato dall'iPad, dai social, da tutta quella merda lì che divora il tempo dei bambini. Il pericolo della società digitale? L'illusione di vivere in un mondo che non è reale, non esiste. Tutta la gente che ti esalta o che ti insulta sui social, non esiste. Spesso sono dei robot, persone frustrate, rancorose, gente che abita dall'altra parte del mondo e dopo cinque minuti neanche si ricorda di essersi occupata di te. È difficile. Mia figlia di tredici anni è l'unica della sua classe che non ha telefono. Ma anche se lei si innervosisce per questo, io tengo duro. Fino a sedici o diciassette anni, l'età minima che dovrebbe essere prevista, non lo avrà. No Instagram, no Twitter, cerco di proteggere la sua adolescenza. Voglio che faccia di questo un uso consapevole, non che si faccia mangiare il tempo della sua vita da un telefono".





"I ragazzi di oggi non hanno pazienza, non riescono più a concentrarsi per più di due minuti, devono cambiare sempre tema, non riescono a fare una cosa per volta. Se un giocatore sbaglia un passaggio sembra sia la fine del mondo, ma sbagliare è naturale, direi necessario. Chi debutta in prima squadra dovrebbe essere emozionato, legato al collettivo. Invece no, alcuni di loro stanno seduti con il telefonino in mano. Dov'è la gioia? Io li faccio festeggiare. Tutto. Un esordio, un compleanno, il primo goal. Devono percepire l'importanza di quello che fanno, di quello che sono. Bisogna vivere la gioia, celebrare ogni piccolo passo della vita. Non è tutto normale, tutto scontato. Il calcio è uno stile di vita. Un modo di essere. Il calcio è speciale, lo si può giocare sempre e ovunque. Spesso non serve neanche un pallone, basta immaginarlo".





"Poesia che si sta un po' perdendo? Sì per la pressione della gente che sta intorno al calcio, perché non è consentito sbagliare, non c'è pazienza per formare, per far migliorare i giocatori, ci sono pochi educatori nel calcio. E poi i social, che cercano sempre di gettare fango su ogni cosa, su ogni persona. Non si parla più di calcio, ci si insulta. Basta sbagliare una partita e sei una nullità. Tutto rapido e violento".





"Oggi il calcio è più veloce, tutti devono controllare tutto, programmare tutto. E questo finisce con l'imprimere un carattere robotico al gioco. Non c'è spazio per il talento, la creatività. Se uno cerca di fare una giocata complicata e sbaglia, viene massacrato. Tutti difendono bene, ma pochi attaccano. Come nella finale di Champions, in cui una squadra difendeva e l'altra cercava di fare gioco. Tutto ormai è più difensivo che offensivo".





"Nelle giovanili del Como si insegna soprattutto la tecnica, e questo mi piace molto. Costruire, dribblare, attaccare la profondità, questo fa divertire i ragazzi. Ma poi quando vado a vedere le partite, anche dei bambini, rimango deluso perché le altre squadre pensano solo a vincere, a fare falli, gli allenatori urlano ai bambini “Corri, attacca, mettiti 4-4-2!”. Il calcio, per i bambini, deve essere gioia. E comunicazione. Non c'è migliore tattica che parlarsi in campo, si vede meglio con gli occhi anche dei tuoi compagni".





"Quando siamo in ritiro a pranzo io metto il mio tavolo davanti ai giocatori per vedere le dinamiche tra i ragazzi e mi piace che parlino, scherzino, si capiscano. La nostra regola è che almeno a pranzo non si usi il cellulare. Io non capisco quando i giocatori, anche miei ex compagni, durante il riscaldamento, a due minuti dall’inizio della partita, usano il telefono. Con chi devi parlare? L'arbitro sta per fischiare".