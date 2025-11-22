Fabregas arrabbiato dopo il nuovo infortunio di Diao: "Non lo manderei in Coppa d'Africa", poi difende ancora Morata

Il Como dovrà nuovamente fare a meno di Assane Diao, che è tornato infortunato dalla pausa per le nazionali.
Una pessima notizia per Cesc Fabregas che contava molto sul completo recupero del talento senegalese per scalare la classifica.
Tanto che il tecnico, alla vigilia della gara contro il Torino, ha confessato che non manderebbe Diao in Coppa d'Africa considerato il suo difficile inizio di stagione.
Fabregas poi ha difeso ancora Alvaro Morata nonostante l'attaccante sia fermo a quota zero goal.