Fabregas arrabbiato dopo il nuovo infortunio di Diao: "Non lo manderei in Coppa d'Africa", poi difende ancora Morata

Fabregas gioca in difesa anche con Morata, nel mirino della critica per il lungo digiuno: "Se ne parla troppo? No, troppo no, questo è il calcio. Calma, capisco tutto però sarei più preoccupato se lui in ogni partita non avesse occasioni di fare gol, ma se riguardi tutte le partite in cui ha giocato ha avuto almeno un'occasione nitida per fare goal. Non è arrivato, ok, però le occasioni ci sono state e matematicamente arriverà il goal. Ho visto mille esempi di compagni nel calcio che alcune volte non si sbloccavano. Henry nei primi sei mesi all'Arsenal non ha fatto goal, poi è diventato il miglior marcatore dell'Arsenal. Calma, valutazioni alla fine. Ho tanta fiducia. Non giudico il giocatore solo per una cosa".