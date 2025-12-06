Fabio Grosso espulso in Sassuolo-Fiorentina, verrà squalificato: quante giornate rischia l'allenatore neroverde

Lo stesso Grosso si è reso conto quasi subito di come la propria reazione in panchina sia stata esagerata, rivelando in conferenza stampa di aver chiesto scusa all'arbitro Pairetto:

"Lo conosco e lo stimo, è un arbitro internazionale e di livello. Oggi secondo me in piccole situazioni e una grande ci sono state due modalità diverse. Ho perso la lucidità a un certo punto, ho fatto un errore che spero di non ripetere. Siamo esseri umani ma spero di non rifarlo, sono arrivato a quel punto perché secondo me ci sono stati pesi diversi.

Mi sono chiarito con lui, ho chiesto scusa per la reazione, ho detto le stesse cose a lui. Come può capitare perché io ho sbagliato nella reazione, ci sono piccoli errori che poi possono essere determinanti in una gara del genere".