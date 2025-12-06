Pubblicità
Fabio Grosso espulso in Sassuolo-Fiorentina, verrà squalificato: quante giornate rischia l'allenatore neroverde

Il tecnico degli emiliani è stato allontanato dal campo da Pairetto dopo il goal annullato a Volpato: "Mi sono scusato con l'arbitro, errore che spero di non ripetere".

Fabio Grosso ha perso la testa durante Sassuolo-Fiorentina. Anche se la formazione neroverde, alla fine, si è imposta per 3-1 su quella viola tornando al successo dopo il ko di Como.

Grosso è stato espulso da Luca Pairetto, l'arbitro della partita, nel secondo tempo della gara, dopo aver protestato in maniera veemente ed esagerata nei suoi confronti. E di conseguenza verrà squalificato, come prevede il regolamento.

Cosa rischia ora l'allenatore del Sassuolo, che sicuramente non sarà in panchina domenica prossima in casa del Milan? Per quante giornate potrebbe essere squalificato?

  • L'ESPULSIONE DI GROSSO

    Grosso ha preso malissimo la decisione di Pairetto di annullare la rete del 3-1 di Volpato a mezz'ora dalla fine: l'ex romanista ha effettivamente messo un braccio sul collo di Parisi, trascinandolo a terra e battendo successivamente De Gea.

    L'azione è stata fatta proseguire dal direttore di gara di Nichelino, che poi ha portato il fischietto alla bocca propendendo per l'annullamento. Il VAR ha sostenuto la sua decisione, senza richiamarlo al monitor per un on field review.

  • CONTENUTO DA MATIC

    Raramente si è visto un Grosso così arrabbiato in campo, sia durante la propria carriera da calciatore che da allenatore: il campione del mondo 2006 è stato addirittura contenuto da Nemanja Matic, il proprio capitano, che ha evitato guai peggiori durante e dopo l'estrazione del cartellino rosso da parte di Pairetto.

  • COSA RISCHIA ORA GROSSO

    Grosso, come detto, non potrà guidare il Sassuolo nella gara contro il Milan in programma domenica 14 dicembre a mezzogiorno e mezzo. Ma questa rischia di non essere l'unica gara di squalifica dell'allenatore neroverde.

    Dipende da quel che lo stesso Grosso ha detto all'arbitro durante quei concitati momenti, e che quest'ultimo ha scritto nel proprio referto. Referto che, come ogni settimana, porterà alle decisioni del Giudice Sportivo.

    Per questo c'è attesa per capire quanto dovrà rimanere fermo Grosso: se una giornata o di più. Lo si saprà, appunto, solo dopo la decisione del Giudice Sportivo.

  • "HO CHIESTO SCUSA ALL'ARBITRO"

    Lo stesso Grosso si è reso conto quasi subito di come la propria reazione in panchina sia stata esagerata, rivelando in conferenza stampa di aver chiesto scusa all'arbitro Pairetto:

    "Lo conosco e lo stimo, è un arbitro internazionale e di livello. Oggi secondo me in piccole situazioni e una grande ci sono state due modalità diverse. Ho perso la lucidità a un certo punto, ho fatto un errore che spero di non ripetere. Siamo esseri umani ma spero di non rifarlo, sono arrivato a quel punto perché secondo me ci sono stati pesi diversi. 

    Mi sono chiarito con lui, ho chiesto scusa per la reazione, ho detto le stesse cose a lui. Come può capitare perché io ho sbagliato nella reazione, ci sono piccoli errori che poi possono essere determinanti in una gara del genere".

