Fabio Grosso espulso in Sassuolo-Fiorentina, verrà squalificato: quante giornate rischia l'allenatore neroverde

Fabio Grosso ha perso la testa durante Sassuolo-Fiorentina. Anche se la formazione neroverde, alla fine, si è imposta per 3-1 su quella viola tornando al successo dopo il ko di Como.
Grosso è stato espulso da Luca Pairetto, l'arbitro della partita, nel secondo tempo della gara, dopo aver protestato in maniera veemente ed esagerata nei suoi confronti. E di conseguenza verrà squalificato, come prevede il regolamento.
Cosa rischia ora l'allenatore del Sassuolo, che sicuramente non sarà in panchina domenica prossima in casa del Milan? Per quante giornate potrebbe essere squalificato?