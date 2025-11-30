Pubblicità
Abu Dhabi GP Getty Images
Alessandro De Felice

F1, gli orari del GP di Abu Dhabi: quando si corre, dove vederlo in TV e streaming e cosa serve a Norris, Verstappen e Piastri per diventare campioni

Torna il Gran Premio di Abu Dhabi: tutte le informazioni e le combinazioni per la vittoria finale del Mondiale Piloti.

Un Mondiale deciso all’ultima curva. Il titolo di Formula 1 verrà assegnato in occasione dell’ultima gara, il Gran Premio di Abu Dhabi. 

Dopo l’errore della McLaren in occasione del GP del Qatar, con il secondo posto di Piastri e il quarto posto di Norris in seguito all’incidente tra Hulkenberg e Gasly, Verstappen è tornato prepotentemente in corsa per la vittoria finale.

Il pilota della Red Bull ha ridotto a 12 punti il ritardo dall’inglese, mentre Piastri segue a 16 lunghezze di ritardo: Norris dovrà, dunque, arrivare per forza arrivare tra i primi due nell’ultima corsa della stagione qualora a vincere dovesse essere Verstappen.

Ma quando si corre il GP di Abu Dhabi? A che ora? Tutte le informazioni sull'ultimo Gran Premio del 2025.

  • QUANDO SI CORRE IL GP DI ABU DHABI 2025?

    Il Gran Premio di Abu Dhabi del 2025 si corre nel weekend del 7 Dicembre a Yas Marina, negli Emirati Arabi Uniti. 

    Il programma degli eventi in pista parte il venerdì con le prove libere e si conclude domenica con la gara.

  • GLI ORARI DEL GP DI ABU DHABI

    VENERDÌ 5 DICEMBRE (Ora italiana)

    • Ore 10:30-11:30, Prove libere 1
    • Ore 14:00-15:00, Prove libere 2

    SABATO 6 DICEMBRE (Ora italiana)

    • Ore 11:30-12:30, Prove libere 3
    • Ore 15:00-16:00, Qualifiche

    DOMENICA 7 DICEMBRE (ORARIO ITALIANO)

    • Ore 14:00, Gara
  • GP ABU DHABI: DOVE VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

    Il GP di Abu Dhabi sarà trasmesso in diretta TV e in chiaro su TV8 (qualifiche e gara). In alternativa, come sempre, Sky Sport F1 (207 del satellite) trasmetterà tutti gli eventi del weekend.

    Sarà possibile guardare il Gran Premio di Abu Dhabi in streaming sul sito di TV8, su Sky GO e su NOW, piattaforma di streaming di Sky on demand acquistando il PASS SPORT.

  • LA CLASSIFICA PILOTI

    Alla vigilia del Gran Premio di Abu Dhabi, l’ultimo della stagione, la classifica iridata vede ben tre piloti in corsa per il Mondiale.

    La graduatoria recita: Norris 408 punti, Verstappen 396, Piastri 392

    Una classifica cortissima con 7 vittorie a testa per i tre piloti rimasti in corsa per il Mondiale 2025

  • MONDIALE PILOTI, LE COMBINAZIONI PER IL CAMPIONE

    • Norris finisce sul podio (1°, 2° o 3°): Norris campione, a prescindere dal giro veloce;
    • Norris finisce 4° e Verstappen non vince: Norris campione;
    • Verstappen vince e Norris è quarto o peggiore: Verstappen campione;
    • Piastri vince, Norris è sesto o peggiore: Piastri campione comunque arrivi Verstappen.