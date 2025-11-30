Un Mondiale deciso all’ultima curva. Il titolo di Formula 1 verrà assegnato in occasione dell’ultima gara, il Gran Premio di Abu Dhabi.

Dopo l’errore della McLaren in occasione del GP del Qatar, con il secondo posto di Piastri e il quarto posto di Norris in seguito all’incidente tra Hulkenberg e Gasly, Verstappen è tornato prepotentemente in corsa per la vittoria finale.

Il pilota della Red Bull ha ridotto a 12 punti il ritardo dall’inglese, mentre Piastri segue a 16 lunghezze di ritardo: Norris dovrà, dunque, arrivare per forza arrivare tra i primi due nell’ultima corsa della stagione qualora a vincere dovesse essere Verstappen.

Ma quando si corre il GP di Abu Dhabi? A che ora? Tutte le informazioni sull'ultimo Gran Premio del 2025.