Caso scommesse, Paquetà si difende: "Sono innocente, vogliono screditarmi"

L'ex Milan, ora al West Ham, si sfoga su Twitter contro le accuse di scommesse illegali, denunciando una campagna mediatica per screditarlo.

Non c'è pace per Lucas Paquetá: il centrocampista brasiliano del West Ham, al centro di un'indagine della FA per presunte scommesse illegali, ha pubblicato un comunicato ufficiale dove ha respinto con forza le accuse, definendole "false e fuorvianti".

L'ex Milan si è detto "frustrato e sconvolto" per gli articoli di stampa che, a suo dire, mirano a minare la sua posizione e a influenzare negativamente l'esito dell'indagine.

La sua carriera, intanto, continua a rimanere appesa ad un filo, in attesa che la Federazione inglese prenda una decisione in merito alla sua situazione.