Neymar ha 34 anni, ma non è un “giovane 34enne”. Lionel Messi ne aveva uno in più quando, quattro anni fa, ha guidato l’Argentina alla vittoria dei Mondiali in Qatar.

Pur avendo un talento paragonabile a quello del suo ex compagno e amico, Neymar fuori dal campo è molto diverso e questo ha impedito al brasiliano di esprimere appieno il proprio potenziale, mentre Messi, a 38 anni, continua a superare le aspettative.

Resta però la possibilità che la sua presenza in campo, o anche in panchina, possa contagiare i compagni come fa Messi.