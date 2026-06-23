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Neymar Brazil GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Ex fuoriclasse in declino o salvatore della Seleção? Tutti gli occhi su Neymar, pronto a tornare dall’infortunio nella decisiva partita per il Brasile contro la Scozia

Analysis
Brasile
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Scozia vs Brasile

La scorsa settimana a Belo Horizonte il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha scherzato su Neymar definendolo un “calciatore da smart working”. La battuta, prevedibilmente, non è piaciuta: in Brasile l’inclusione di Neymar nella Seleção è tema serio. Da mesi si discute se Carlo Ancelotti abbia fatto bene a convocare un ex campione non al meglio.

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La frecciatina di Lula potrebbe derivare dal fatto che Neymar sostenesse il suo predecessore di estrema destra, Jair Bolsonaro, ora in disgrazia. Eppure molti brasiliani, anche chi non condivide le sue idee politiche, sperano che sia in forma per la decisiva partita di mercoledì ai Mondiali contro la Scozia a Miami.

I primi segnali sono positivi: dopo aver saltato le prime due gare in Nord America, Neymar sembra recuperato dall’infortunio al polpaccio che aveva messo a rischio la sua quarta partecipazione ai Mondiali. Dovrebbe thus essere convocato tra i sostituti per una partita che il Brasile deve vincere, e probabilmente con un buon margine, per assicurarsi il primo posto nel Gruppo C.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP

    "Una storia straordinaria"

    Lucas Paquetá ha detto che tutta la nazionale brasiliana è “molto felice” di rivedere Neymar in campo.

    «È un giocatore fondamentale per la nazionale», ha dichiarato il centrocampista offensivo del Flamengo. «Ha una storia straordinaria con questa maglia e può ancora darci molto. Speriamo sia disponibile presto per aiutare la squadra».

    Al momento non è chiaro quale sarà il suo contributo.

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  • Santos v Bragantino - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Quarantacinque partite in tre anni

    Il miglior marcatore di tutti i tempi del Brasile è in rosa solo per la sua “storia straordinaria”. Negli ultimi tre anni, e ancor più negli ultimi tre mesi, non ha fatto nulla che giustifichi la sua presenza.

    Dall’ultima gara col Brasile, il 18 ottobre 2023 contro l’Uruguay, Neymar ha giocato 45 partite e segnato 17 gol.

    Per contesto, l’attaccante Joao Pedro, escluso in modo controverso dalla rosa brasiliana per i Mondiali, nella scorsa stagione ha segnato 20 gol in 50 presenze col Chelsea, superando entrambi i numeri di Neymar.

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  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-LILLEAFP

    Un impatto alla Messi?

    Neymar ha 34 anni, ma non è un “giovane 34enne”. Lionel Messi ne aveva uno in più quando, quattro anni fa, ha guidato l’Argentina alla vittoria dei Mondiali in Qatar.

    Pur avendo un talento paragonabile a quello del suo ex compagno e amico, Neymar fuori dal campo è molto diverso e questo ha impedito al brasiliano di esprimere appieno il proprio potenziale, mentre Messi, a 38 anni, continua a superare le aspettative.

    Resta però la possibilità che la sua presenza in campo, o anche in panchina, possa contagiare i compagni come fa Messi.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP

    Giocatore popolare

    Nonostante sia il tipo di persona capace di schiaffeggiare un compagno di squadra adolescente, Neymar resta immensamente popolare in Brasile e, soprattutto, nella Seleção.

    Casemiro ha chiesto il suo rientro in Nazionale dopo sole otto presenze in Serie A col Santos, e Vinicius Jr è solo uno dei tanti giocatori di Ancelotti che continuano ad ammirarlo nonostante la sua scarsa professionalità.

    «Averlo in gruppo è fondamentale per tutti noi», ha dichiarato la stella del Real Madrid. «È il mio idolo e mi ha sempre sostenuto. Spero torni per la prossima partita (contro la Scozia) e ci aiuti in tutto il Mondiale».

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  • Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ho bisogno di aiuto

    Il Brasile ha bisogno di aiuto. Gli uomini di Ancelotti guidano il Gruppo C, ma nelle prime due partite non hanno impressionato.

    Nella gara d’esordio contro il Marocco, la Seleção avrebbe potuto (e dovuto) andare sotto di più di un gol, finché Vinicius ha sfoderato un lampo di classe per riequilibrare il match subito dopo l’intervallo. Con il passare dei minuti il Brasile è migliorato, ma a New York ha mostrato poco di ciò che serve per vincere la sesta Coppa del Mondo tra un mese.

    Stessa storia contro Haiti: vittoria 3-0 con un buon Matheus Cunha, ma ancora una volta la squadra ha mostrato eccessiva dipendenza da Vinicius per creare occasioni, e ciò contro una delle squadre più deboli del torneo.

  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    L'occasione bussa alla porta

    La mancanza di coesione e creatività dell’attacco brasiliano ha aumentato le pressioni per il rientro di Neymar, ora sempre più vicino al ritorno in campo.

    Dopo l’infortunio di Raphinha contro Haiti, Ancelotti ha annunciato che Neymar sarà pronto per la Scozia. Con Raphinha out almeno fino agli ottavi, il fuoriclasse del Psg potrebbe addirittura partire titolare nei sedicesimi, purché giochi qualche minuto a Miami.

    Resta un grande “se”, considerando i suoi continui problemi fisici degli ultimi anni, ma il Brasile ci spera.

    Nonostante sia stato poco più che un giocatore part-time dall’ultimo Mondiale, le sue prestazioni passate alimentano ancora la speranza di molti connazionali.

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