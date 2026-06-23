La frecciatina di Lula potrebbe derivare dal fatto che Neymar sostenesse il suo predecessore di estrema destra, Jair Bolsonaro, ora in disgrazia. Eppure molti brasiliani, anche chi non condivide le sue idee politiche, sperano che sia in forma per la decisiva partita di mercoledì ai Mondiali contro la Scozia a Miami.
I primi segnali sono positivi: dopo aver saltato le prime due gare in Nord America, Neymar sembra recuperato dall’infortunio al polpaccio che aveva messo a rischio la sua quarta partecipazione ai Mondiali. Dovrebbe thus essere convocato tra i sostituti per una partita che il Brasile deve vincere, e probabilmente con un buon margine, per assicurarsi il primo posto nel Gruppo C.