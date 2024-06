Eusebio Di Francesco sta per ripartire dal Venezia: sostituirà Vanoli, i dettagli del contratto

L'allenatore appena retrocesso col Frosinone si prepara a rimanere in Serie A: accordo ai dettagli con i neopromossi lagunari.

Ci eravamo lasciati con le lacrime dello Stirpe, l'abbraccio con i fratelli Cannavaro, il Frosinone incredibilmente retrocesso in Serie B dopo aver perso lo scontro diretto decisivo contro l'Udinese, a sua volta salva assieme all'Empoli.

Ma questo è già il passato. Il presente dice che Eusebio Di Francesco è già pronto a ripartire. Non in B con i ciociari: di nuovo in A. Perché sarà lui, a meno di sorprese, il nuovo allenatore del Venezia nella prossima stagione.

Secondo Sky, l'accordo tra Di Francesco e i neopromossi lagunari è ormai ai dettagli. E così l'ex allenatore tra le altre della Roma prenderà il posto di Paolo Vanoli, il tecnico della risalita in Serie A.