Porto esultanzaGetty Images
Redazione Goal

Europa League: risultati e marcatori delle partite di andata degli ottavi di finale

I risultati delle gare d'andata degli ottavi di Europa League: vincono di misura l'Aston Villa a Lille e il Porto a Stoccarda, sconfitta del Betis in casa del Panathinaikos.

  • BOLOGNA-ROMA 1-1

    Marcatori: 50' Bernardeschi (B), 71' Pellegrini (R)

  • LILLE-ASTON VILLA 0-1

    Marcatore: 61' Watkins

  • PANATHINAIKOS-BETIS 1-0

    Marcatore: 87' rig.Taborda

  • STOCCARDA-PORTO 1-2

    Marcatori: 21' Moffi, 27' Mora (P), 40' Undav (S)

  • CELTA VIGO-LIONE

    Calcio d'inizio  alle ore 21

  • FERENCVAROS-BRAGA

    Calcio d'inizio alle ore 21. 

  • GENK-FRIBURGO

    Calcio d'inizio alle ore 21.

  • NOTTINGHAM-MIDTJYLLAND

    Calcio d'inizio alle ore 21.

