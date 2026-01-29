Europa League, pari punti per Bologna e Roma: chi va agli ottavi? Il regolamento e come funziona

Se due o tre squadre arrivano a pari punti nel girone unico di Europa League, per determinare l'effettiva posizione in classifica delle stesse viene considerata la differenza reti. Lo scontro diretto è uno dei criteri minori, utilizzato solamente in caso di ulteriore parità in diversi punti.

Nell'Europa League e in generale nei tre tornei è fondamentale segnare molto e subire poco, considerando che nell'ultima giornata l'arrivo a pari punti all'ottavo posto è pressochè sicuro: a quel punto alcune squadre sarebbero costrette a giocare i playoff, mentre altre sarebbero direttamente qualificate agli ottavi.

Stesso discorso per il 24esimo posto, che non coinvolge però squadre italiane.