Europa League, pari punti per Bologna e Roma: chi va agli ottavi? Il regolamento e come funziona

L'ultima giornata di Europa League potrebbe portare Roma e Bologna a pari punti all'ottavo posto, con eventuale possibile qualificazione diretta di una sola delle due agli ottavi: lo scenario.

  • PARI PUNTI IN EUROPA, COSA SUCCEDE?

    Se due o tre squadre arrivano a pari punti nel girone unico di Europa League, per determinare l'effettiva posizione in classifica delle stesse viene considerata la differenza reti. Lo scontro diretto è uno dei criteri minori, utilizzato solamente in caso di ulteriore parità in diversi punti.

    Nell'Europa League e in generale nei tre tornei è fondamentale segnare molto e subire poco, considerando che nell'ultima giornata l'arrivo a pari punti all'ottavo posto è pressochè sicuro: a quel punto alcune squadre sarebbero costrette a giocare i playoff, mentre altre sarebbero direttamente qualificate agli ottavi.

    Stesso discorso per il 24esimo posto, che non coinvolge però squadre italiane.

