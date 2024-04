Europa League, i goal in trasferta valgono ancora doppio? Il regolamento per Milan, Roma e Atalanta nel 2024

Derby italiano nei quarti di Europa League, Milan e Roma si affrontano per guadagnare il turno successivo. Atalanta contro il Liverpool.

Tre squadre italiane rimaste in gioco in Europa League. Oltre vent'anni l'ultima vittoria nel torneo da parte del Parma (nel 1999, quando ancora si chiama Coppa UEFA), le squadre della Serie A provano per l'ennesima volta a conquistare il torneo.

Nei quarti di Europa League l'Atalanta sfida il Liverpool, mentre Milan e Roma danno vita all'infuocato derby italiano.

Grande attenzione sui due big match e ogni goal segnato sotto osservazione in virtù del regolamento relativo a valore doppio di una rete nei vari tornei continentali.