Dopo aver lanciato Senny Mayulu, finito persino nel tabellino dei marcatori di una finale di Champions che è già leggenda, Luis Enrique ci riprova: nelle rotazioni del PSG, complici anche i diversi infortuni, stanno trovando sempre più spazio altri due prodotti dell'incredibile settore giovanile del club parigino, Ibrahim Mbaye e Quentin Ndjantou. "Penso che sia una caratteristica del nostro club dare fiducia ai giovani che hanno qualità", ha spiegato il tecnico spagnolo dopo la prestazione scintillante dei due gioiellini contro il Metz. Due assist per Mbaye, assolutamente imprendibile sulla fascia sinistra, di cui uno proprio per l'amico Ndjantou, che ha festeggiato così il suo primo centro tra i professionisti.

La missione di Lucho è chiara: valorizzare i prodotti del centro di formazione del club, per trovare nuove alternative per la prima squadra e per consentire una gestione più oculata dei minutaggi dei big. Non a caso contro il Metz hanno potuto rifiatare sia Kvaratskhelia che Barcola, due dei giocatori più impiegati da Luis Enrique fin qui in stagione, visto anche l'imminente impegno in Coppa Intercontinentale contro il Flamengo.