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EURO 2032 in Italia, quali sono gli stadi e le città, ne verranno scelti cinque: il dossier trasmesso dalla FIGC alla UEFA

Campionato Europeo
Italia

Compiuto il prossimo passo per la candidatura a ospitare le partite degli Europei nel 2032: le sedi ritenute idonee dalla FIGC.

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Rispettate le scadenze: altro passo verso EURO 2032.

La FIGC ha reso noto, tramite un comunicato ufficiale, di aver trasmesso alla UEFA i dossier per 13 città e 14 stadi. Si tratta delle sedi ritenute idonee a proseguire il processo di candidatura dell'Italia per ospitare le gare degli Europei.

Due stadi per Roma, che concorre con l'Olimpico e con il progetto del nuovo impianto di Pietralata. Per Napoli c'è il Maradona, presente regolarmente Milano.

  • IL COMUNICATO DELLA FIGC

    "Entro i termini previsti della UEFA, la FIGC ha inviato oggi i dossier delle sedi ritenute idonee a proseguire il processo di candidatura per ospitare le gare di Euro 2032. Il presidente Giovanni Malagò ha fatto pervenire al numero uno del massimo organismo calcistico continentale Alexander Ceferin la comunicazione formale che contiene la valutazione compiuta dagli uffici della FIGC in merito alla completa istruttoria relativa a 13 città (Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Salerno, Torino e Verona) e 14 stadi (la Capitale concorre con l’Olimpico e il progetto del nuovo stadio di Pietralata; Napoli con il Maradona).

    Ricevuti i dossier, la UEFA svolgerà le necessarie verifiche di conformità, che riguardano 11 aree tematiche, tra cui la compatibilità infrastrutturale e 120 requisiti operativi (a esempio, i servizi per i tifosi, l’accessibilità, la sostenibilità, i servizi per i media ed i broadcaster, la sicurezza e l’ospitalità). Solo successivamente, la Federazione procederà all’indicazione delle cinque sedi ospitanti"

  • LE PAROLE DI MALAGO'

    “Siamo soddisfatti per il numero e la qualità dei dossier che sono arrivati in FIGC - afferma il presidente Malagò - a testimonianza dell’impegno e della partecipazione con cui l’Italia ha risposto a questa sfida. Desidero ringraziare l’UEFA per la proficua collaborazione e tutti i soggetti pubblici e privati che hanno contribuito a questo processo di selezione con serietà, competenza e visione. Il lavoro svolto finora conferma la volontà condivisa di offrire a EURO 2032 città e impianti all’altezza di un grande evento internazionale”.

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