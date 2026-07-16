Dopo il maxi-investimento fatto su Gonçalo Ramos per risolvere l'annosa questione del numero 9 ed aver bruciato la concorrenza su Mario Gila per puntellare la difesa, la dirigenza del Milan si sta soffermando sul reparto esterni. E la notizia dell'accordo ormai vicinissimo con l'Aston Villa per la cessione di Pervis Estupinan potrebbe portare a una nuova accelerata sul mercato nel corso della prossima settimana. Obiettivo: consegnare ad Amorim un nuovo rinforzo sulle fasce laterali.
Estupinan all'Aston Villa, poi un colpo sulla fascia: la strategia del Milan sugli esterni, dalla posizione di Saelemaekers e Bartesaghi ai possibili obiettivi di mercato
ESTUPINAN ALL'ASTON VILLA: ACCORDO A UN PASSO
L'esterno ecuadoriano è vicinissimo all'Aston Villa: Emery (che lo aveva già allenato al Villarreal) ha individuato in Estupinan il sostituto ideale di Lucas Digne, destinato a tornare in patria per vestire la maglia del PSG, e la trattativa con il Milan procede velocemente. L'intesa dovrebbe arrivare intorno ai 18 milioni di euro, una cifra importante nonostante la deludente stagione dell'esterno sudamericano in rossonero, protagonista in positivo solo in occasione del derby di ritorno, risolto con un suo goal.
Ma Estupinan ha dimostrato ai tempi del Brighton di avere caratteristiche ideali per la Premier League: ed è per questo che anche il giocatore è ben disposto a tornare in Inghilterra.
DA SAELEMAEKERS A BARTESAGHI: LA SITUAZIONE ESTERNI
La cessione di Estupinan aprirebbe le porte ad un nuovo esterno sinistro, considerando che al momento l'unico interprete del ruolo in rosa, oltre all'ex Brighton, sarebbe Davide Bartesaghi, che per caratteristiche tecniche ed atletiche potrebbe anche essere arretrato come braccetto.
Una soluzione per Amorim potrebbe essere quella di dirottare Alexis Saelemaekers sulla fascia sinistra, per sfruttare la sua capacità di entrare dentro al campo col piede opposto, caratteristica ricorrente nelle squadre allenate dal portoghese. A destra ci sarebbe Athekame, senza dimenticare Yunus Musah, che in attesa di notizie dal mercato potrebbe essere reinventato come esterno.
Una situazione, quella del parco esterni, ancora evidentemente da definire e che lascia spazio a diversi scenari.
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IL MILAN GUARDA AD ENTRAMBE LE FASCE
Facile pensare all'arrivo di un mancino quindi, ma non è da escludere che alla fine il Milan possa anche optare per un doppio colpo o per un giocatore in grado di essere impiegato su entrambe le fasce. Da qui il nome di Noussair Mazraoui, che nasce terzino destro ma ha dimostrato in carriera di trovarsi a suo agio anche sulla corsia sinistra, posizione occupata ad esempio con la nazionale marocchina.
Sulla fascia destra uno dei giocatori nell'agenda dei rossoneri è Rafik Belghali, autore di un'ottima stagione dal punto di visa personale nonostante la retrocessione col Verona, mentre il sogno resta Guela Doué, per il quale lo Strasburgo continua a chiedere cifre che accarezzano la soglia dei 50 milioni di euro.
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