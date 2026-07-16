Estupinan all'Aston Villa, poi un colpo sulla fascia: la strategia del Milan sugli esterni, dalla posizione di Saelemaekers e Bartesaghi ai possibili obiettivi di mercato

L'esterno ecuadoriano è vicinissimo all'Aston Villa: Emery (che lo aveva già allenato al Villarreal) ha individuato in Estupinan il sostituto ideale di Lucas Digne, destinato a tornare in patria per vestire la maglia del PSG, e la trattativa con il Milan procede velocemente. L'intesa dovrebbe arrivare intorno ai 18 milioni di euro, una cifra importante nonostante la deludente stagione dell'esterno sudamericano in rossonero, protagonista in positivo solo in occasione del derby di ritorno, risolto con un suo goal.

Ma Estupinan ha dimostrato ai tempi del Brighton di avere caratteristiche ideali per la Premier League: ed è per questo che anche il giocatore è ben disposto a tornare in Inghilterra.