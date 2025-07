Estupinan al Milan, accordo sempre più vicino con il Brighton: i dettagli dell'operazione

Passi in avanti probabilmente decisivi per l'acquisto di Estupinan: nuovi contatti che hanno avvicinato le parti.

Il Milan ha deciso di puntare su Pervis Estupinan come nuovo terzino sinistro al posto di Theo Hernandez, che ha lasciato i rossoneri per andare all'Al Hilal. Il giocatore del Brighton è il prescelto per coprire il vuoto lasciato dal francese.

Dopo giorni di trattativa, adesso il Milan ha compiuto passi in avanti e la chiusura dell'operazione si avvicina dopo gli ultimi contatti avvenuti in giornata.

Ancora non c'è il via libero definitivo per il passaggio di Estupinan al Milan ma sembra solo questione di poco tempo per la fumata bianca. Ecco cosa manca ancora e le cifre dell'operazione.