Espulsione Embolo, il ct della Svizzera Yakin contro il nuovo regolamento Var: "Decisione assurda, siamo stati penalizzati"

Yakin, però, in conferenza stampa ha contestato con toni che sono rimasti pacati:

"Non c'era alcun motivo per quell'ammonizione. Non la capisco. È stata una situazione innocua, non pericolosa. L'errore arbitrale ci ha penalizzati e ha stravolto completamente il nostro piano partita. Quella decisione è stata semplicemente incredibile. Sono totalmente in disaccordo. C'era un contatto evidente e non capisco come l'arbitro e il VAR siano arrivati a quella conclusione. Ci sentiamo penalizzati, ma complimenti all'Argentina. La Svizzera ha tutto il diritto di sentirsi penalizzata. L'Argentina è una squadra fantastica, ma partite di questa importanza non dovrebbero mai essere decise da episodi arbitrali così controversi. Non direi che l'Argentina venga favorita. È stata una partita aperta e giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Non è stato il calcio a vincere, siamo stati puniti da un errore arbitrale. È stato un momento decisivo per il risultato. Possiamo lamentarci, ma devo fare i complimenti all'Argentina. Non voglio aggiungere altro".