Dopo l'eliminazione della Svizzera nella semifinale del Mondiale 2026 persa per 3-1 ai supplementari contro l'Argentina, il commissario tecnico Murat Yakin ha espresso tutta la propria amarezza per alcune decisioni arbitrali, soffermandosi in particolare sull'espulsione di Breel Embolo, giudicata ingiusta.
Espulsione Embolo, il ct della Svizzera Yakin contro il nuovo regolamento Var: "Decisione assurda, siamo stati penalizzati"
COS'E' SUCCESSO
Embolo, poco dopo l’1-1 elvetico, finisce giù in un contrasto con Paredes. L’arbitro Pinheiro ammonisce il centrocampista sudamericano. Poi, però, arriva la chiamata del VAR, che evidenzia che, in realtà, l’elvetico si sia completamente buttato prima del contatto con Paredes.
Il nuovo protocollo, infatti, prevede l’intervento della tecnologia anche in casi in cui è possibile ravvisare uno scambio di sanzione (anche fra giocatori di squadre diverse) e di simulazioni.
Per questo, infatti, è stato richiamato al monitor Pinheiro, che ha potuto osservare come il giallo a Paredes fosse completamente ingiusto. Dopo OFR, il fischietto portoghese è andato ad ammonire Embolo, che però di giallo ne aveva già uno sulle spalle.
Quello che si è visto in Argentina-Svizzera potrebbe succedere anche nella Serie A 2026/27. Il campionato italiano e l’AIA hanno fatto sapere di aver intenzione di adottare il nuovo protocollo per la stagione ventura. Qualora succedessero casi simili, dunque, sarebbero pronte le review.
YAKIN NON CI STA
Yakin, però, in conferenza stampa ha contestato con toni che sono rimasti pacati:
"Non c'era alcun motivo per quell'ammonizione. Non la capisco. È stata una situazione innocua, non pericolosa. L'errore arbitrale ci ha penalizzati e ha stravolto completamente il nostro piano partita. Quella decisione è stata semplicemente incredibile. Sono totalmente in disaccordo. C'era un contatto evidente e non capisco come l'arbitro e il VAR siano arrivati a quella conclusione. Ci sentiamo penalizzati, ma complimenti all'Argentina. La Svizzera ha tutto il diritto di sentirsi penalizzata. L'Argentina è una squadra fantastica, ma partite di questa importanza non dovrebbero mai essere decise da episodi arbitrali così controversi. Non direi che l'Argentina venga favorita. È stata una partita aperta e giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Non è stato il calcio a vincere, siamo stati puniti da un errore arbitrale. È stato un momento decisivo per il risultato. Possiamo lamentarci, ma devo fare i complimenti all'Argentina. Non voglio aggiungere altro".
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