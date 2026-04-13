Espulsione clamorosa per André, obiettivo di mercato del Milan: rosso col VAR per essersi toccato i genitali nel derby Corinthians-Palmeiras

L’episodio chiave si è verificato al 35’: André, dopo un contrasto aereo con Andreas Pereira, nel rialzarsi si è toccato i genitali sopra i pantaloncini, gesto rivolto verso l’avversario e subito notato dai giocatori del Palmeiras.

In particolare Mauricio ha richiamato l’attenzione dell’arbitro chiedendo l’intervento del VAR, segnalando l’accaduto.