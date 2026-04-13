Espulsione clamorosa per André, obiettivo di mercato del Milan: rosso col VAR per essersi toccato i genitali nel derby Corinthians-Palmeiras

André, già vicino al trasferimento al Milan nei mesi scorsi, resta un obiettivo concreto del club rossonero per la prossima estate.
La trattativa era stata bloccata nelle scorse settimane dal Corinthians su indicazione del presidente Omar Stabile, nonostante fosse ormai in fase avanzata, provocando anche il malumore del giocatore.
Il club rossonero avrebbe però rilanciato con un’offerta da 22 milioni di euro complessivi, suddivisi in 18 milioni fissi più 4 di bonus legati a obiettivi, cifra che il Corinthians aveva indicato come necessaria per la cessione, senza aver ancora fornito una risposta ufficiale e con l’intenzione di alimentare una possibile asta.