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André Corinthians
Alessandro De Felice

Espulsione clamorosa per André, obiettivo di mercato del Milan: rosso col VAR per essersi toccato i genitali nel derby Corinthians-Palmeiras

Serie A
Corinthians vs Palmeiras
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Nel pari teso 0-0 tra Corinthians e Palmeiras, il talento seguito dal Milan paga caro un gesto antisportivo: espulsione diretta dopo revisione al monitor.

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Clamoroso episodio nel derby brasiliano tra Corinthians e Palmeiras, terminato 0-0 ma segnato da polemiche e decisioni arbitrali pesanti.

Protagonista in negativo André, giovane centrocampista classe 2006 e obiettivo di mercato del Milan, espulso nel primo tempo per un gesto giudicato osceno dopo l’intervento del VAR.

  • IL GESTO OSCENO DI ANDRÉ

    L’episodio chiave si è verificato al 35’: André, dopo un contrasto aereo con Andreas Pereira, nel rialzarsi si è toccato i genitali sopra i pantaloncini, gesto rivolto verso l’avversario e subito notato dai giocatori del Palmeiras.

    In particolare Mauricio ha richiamato l’attenzione dell’arbitro chiedendo l’intervento del VAR, segnalando l’accaduto.

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  • VAR ED ESPULSIONE

    Inizialmente il direttore di gara Flavio Rodrigues de Souza non aveva sanzionato l’azione, ma dalla sala VAR è arrivato il richiamo per la On Field Review.

    Dopo aver rivisto le immagini al monitor, l’arbitro ha deciso di estrarre il cartellino rosso diretto per André, spiegando pubblicamente la decisione tramite annuncio allo stadio.

    Le immagini hanno confermato il gesto incriminato, ritenuto antisportivo.


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  • IL MILAN VUOLE ANDRÉ

    André, già vicino al trasferimento al Milan nei mesi scorsi, resta un obiettivo concreto del club rossonero per la prossima estate.

    La trattativa era stata bloccata nelle scorse settimane dal Corinthians su indicazione del presidente Omar Stabile, nonostante fosse ormai in fase avanzata, provocando anche il malumore del giocatore.

    Il club rossonero avrebbe però rilanciato con un’offerta da 22 milioni di euro complessivi, suddivisi in 18 milioni fissi più 4 di bonus legati a obiettivi, cifra che il Corinthians aveva indicato come necessaria per la cessione, senza aver ancora fornito una risposta ufficiale e con l’intenzione di alimentare una possibile asta.