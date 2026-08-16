Esordio ufficiale amarissimo per Gattuso: Lazio già fuori dalla Coppa Italia, all'Olimpico vince il Mantova

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Incubo. Difficile usare un altro termine per definire l'esordio ufficiale di Gattuso sulla panchina della Lazio.
La squadra biancoceleste è scesa in campo all'Olimpico in gara unica per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia affrontando il Mantova.
Sulla carta un ostacolo non certo proibitivo che la Lazio però non è riuscita a superare. A decidere la sfida è stato il goal di Ruocco a un quarto d'ora dalla fine.
La nuova stagione della squadra di Gattuso dunque inizia nel peggiore dei modi con i biancocelesti che vedono sfumare il primo obiettivo.