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SS Lazio v Mantova 1911 - Coppa ItaliaGetty Images Sport
Lelio Donato

Esordio ufficiale amarissimo per Gattuso: Lazio già fuori dalla Coppa Italia, all'Olimpico vince il Mantova

Coppa Italia
Lazio vs Mantova
Lazio
Mantova

Alla prima ufficiale sulla panchina della Lazio arriva una pesante sconfitta per Gattuso. I biancocelesti perdono in casa contro il Mantova e sono già fuori dalla Coppa Italia.

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Incubo. Difficile usare un altro termine per definire l'esordio ufficiale di Gattuso sulla panchina della Lazio.

La squadra biancoceleste è scesa in campo all'Olimpico in gara unica per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia affrontando il Mantova.

Sulla carta un ostacolo non certo proibitivo che la Lazio però non è riuscita a superare. A decidere la sfida è stato il goal di Ruocco a un quarto d'ora dalla fine.

La nuova stagione della squadra di Gattuso dunque inizia nel peggiore dei modi con i biancocelesti che vedono sfumare il primo obiettivo.

  • IL TABELLINO DI LAZIO-MANTOVA

    LAZIO- MANTOVA 0-2

    Marcatore: 75' Ruocco, 96' Cajazzo

    LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Doekhi, Provstgaard, Pedraza (64' Pellegrini); Dele-Bashiru (71' Frattesi), Rovella (79' Belahyane), Taylor; Cancellieri (79' Noslin), Dia (71' Ratkov), Zaccagni. Allenatore: Gennaro Gattuso

    MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Tomasevic (56' Meroni), Cella, Catellini; Silva (56' Cajazzo), Trimboli, Ignacchiti (74' Longonda), Benaissa (85' Wieser); Ilie (56' Bragantini), Ruocco; Gliozzi. Allenatore: Francesco Modesto.

    Arbitro:

    Ammoniti: Tomasevic, Rovella, Dele-Bashiru, Cancellieri

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