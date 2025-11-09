Esordio da brividi per De Rossi e Vanoli: Genoa e Fiorentina ad un bivio, a Marassi non saranno ammessi errori

La già complicata marcia di avvicinamento della Fiorentina a una partita dal peso specifico enorme è stata resa ancora più in salita dalla peggiore delle notizie: contro il Genoa Paolo Vanoli non potrà contare su Moise Kean.
L’attaccante, al quale sono legate tante delle speranze di ripresa di una squadra piombata in un buco nero, è stato costretto a fermarsi a causa di un trauma alla tibia sinistra rimediato nel corso dell’ultima partita di Conference League persa sul campo del Mainz.
Una gara che Kean ha giocato da subentrante, ma quei pochi minuti in terra di Germania sono bastati per complicare non poco le cose per Vanoli.
Il nuovo tecnico gigliato avrà a disposizione due alternative per sostituire il suo uomo più importante: Piccoli e Džeko.
Il primo, che nel corso dell’ultima sessione di calciomercato è stato pagato 25 milioni più bonus, è ancora alla ricerca della sua prima rete in Serie A con la maglia gigliata ed è reduce da una prestazione — proprio contro il Mainz — estremamente deludente; il secondo è anch’esso a caccia della prima esultanza in viola nel torneo e, quando è stato schierato da titolare, ha spesso fatto fatica a dare il suo contributo.
Per quello che si è visto fino ad oggi, comunque vada, per Vanoli si tratterà di un ripiego, anche se Kean in questa stagione non è andato nemmeno vicino a esprimersi sui livelli della scorsa.