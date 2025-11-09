Esordio da brividi per De Rossi e Vanoli: Genoa e Fiorentina ad un bivio, a Marassi non saranno ammessi errori

Salvo sorprese, sia De Rossi che Vanoli, per questo vero e proprio scontro diretto, si affideranno al 3-5-2.

Hanno avuto pochissimo tempo a disposizione per lavorare con le rispettive squadre e ripartiranno dunque da quelle che sono certezze già acquisite, in attesa magari di poter modificare qualcosa nel corso della pausa per gli impegni delle Nazionali.

Il Genoa ripartirà dunque dal modulo con il quale ha ottenuto il primo successo in campionato nell’ultima uscita sul campo del Sassuolo (con Murgita e Criscito in panchina). La Fiorentina, anche per come è stata costruita la rosa, non ha molte alternative: Vanoli deve ripartire da un modulo che conosce benissimo, per poi pensare a eventuali varianti.

Quello che è certo è che a nessuna delle due squadre sarà concesso margine d’errore: a Marassi, rossoblù e gigliati si ritroveranno già di fronte a un bivio.