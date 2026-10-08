"Esonerato a Budapest, lì ero già morto": il racconto di Mourinho sulla rottura con la Roma

"Un giorno un procuratore amico mio è andato a Trigoria e mi ha mandato una foto dell’ingresso. C’è sempre quella coppa, c’è solo quella. È la coppa che caratterizza l’ingresso del centro di allenamento. Questo legame nasce anche dal loro amore per il club, una cosa che non può non toccarti. Loro hanno capito che ho dato tutto. Ho commesso degli errori, ho sbagliato, ho perso partite, ma hanno sempre capito che ho lottato per loro.

La finale di Budapest è il punto massimo di questa connessione. Finisce la finale, andiamo in vacanza e, quando torno, torno già morto. Torno morto per la UEFA, che mi ha fatto pagare per una cosa di cui non ero responsabile. Quello che è successo in aeroporto non è una mia responsabilità. La mia responsabilità sono gli insulti all’arbitro nel garage, e per questo devi pagare. Non devi pagare per quello che è successo in aeroporto, perché non è colpa mia. Io ho pagato anche per questo. Ho pagato per il rapporto con la proprietà, che aveva un profilo e un approccio diversi dai miei rispetto a quello che era successo in finale. Sono tornato già morto. Qualche mese dopo ero già fuori.

Non ho mai discusso pubblicamente del mio rapporto con i Friedkin. Se adesso, tornando a Roma, dovessi incontrarli in corridoio prima o dopo la partita, li saluterei senza alcun problema. Senza farlo, nella mia storia con la Roma, sono stato esonerato il giorno della finale. Il giorno della finale di Budapest è stato il giorno in cui sono stato esonerato. Poi rimangono i ricordi e la storia che hai vissuto, che non dimentichi. Ma non è una cosa che mi tormenta”.