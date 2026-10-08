José Mourinho tornerà all’Olimpico e affronterà la Roma, sua ex squadra, nella seconda giornata di Champions League. Di questo e di tanto altro il portoghese ha parlato in un’intervista al Corriere dello Sport. Ecco le sue parole.
"Esonerato a Budapest, lì ero già morto": il racconto di Mourinho sulla rottura con la Roma
"A BUDAPEST ERO GIA' MORTO"
"Un giorno un procuratore amico mio è andato a Trigoria e mi ha mandato una foto dell’ingresso. C’è sempre quella coppa, c’è solo quella. È la coppa che caratterizza l’ingresso del centro di allenamento. Questo legame nasce anche dal loro amore per il club, una cosa che non può non toccarti. Loro hanno capito che ho dato tutto. Ho commesso degli errori, ho sbagliato, ho perso partite, ma hanno sempre capito che ho lottato per loro.
La finale di Budapest è il punto massimo di questa connessione. Finisce la finale, andiamo in vacanza e, quando torno, torno già morto. Torno morto per la UEFA, che mi ha fatto pagare per una cosa di cui non ero responsabile. Quello che è successo in aeroporto non è una mia responsabilità. La mia responsabilità sono gli insulti all’arbitro nel garage, e per questo devi pagare. Non devi pagare per quello che è successo in aeroporto, perché non è colpa mia. Io ho pagato anche per questo. Ho pagato per il rapporto con la proprietà, che aveva un profilo e un approccio diversi dai miei rispetto a quello che era successo in finale. Sono tornato già morto. Qualche mese dopo ero già fuori.
Non ho mai discusso pubblicamente del mio rapporto con i Friedkin. Se adesso, tornando a Roma, dovessi incontrarli in corridoio prima o dopo la partita, li saluterei senza alcun problema. Senza farlo, nella mia storia con la Roma, sono stato esonerato il giorno della finale. Il giorno della finale di Budapest è stato il giorno in cui sono stato esonerato. Poi rimangono i ricordi e la storia che hai vissuto, che non dimentichi. Ma non è una cosa che mi tormenta”.
"ROMA E' CASA MIA"
“Non esiste e non esisterà mai una parola mia contro la Roma o contro la sua proprietà: quando esco, esco pulito e con un sentimento che sarà per sempre casa mia. Ho fatto un commento negativo per il quale mi sono scusato con Tiago Pinto. Ne esco pulito. Qualche volta può sembrare di no, ma nei rapporti umani, all’interno del club, sono una persona molto educata.
Ne esco bene, sempre con la sensazione che sarà per sempre casa mia, anche se non lo è più. Tornare a Madrid significa anche tornare a casa. Sono stato qui tre anni che sicuramente hanno il valore di trent’anni, perché è stato un periodo molto, molto particolare. Sono tornato a casa per questo legame emotivo che ho avuto con il club”.
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"SUL CITY CI RIDO SU"
“Manchester City? Preferisco riderci un po’ su. Penso che arriveremo a una conclusione, ma noi due, che siamo sulla sessantina, dovremo avere la fortuna di essere ancora qui quando arriverà il verdetto finale. Adesso arriverà una sentenza, poi un ricorso… Io avrò ottant’anni”.
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