"Sono esattamente dove voglio essere": Pulisic pronto a rinascere ai Mondiali con gli Stati Uniti dopo la delusione col Milan

Pulisic non trema. Non sente la pressione, dice, o almeno non più del solito.

"In un certo senso, ho vissuto questa situazione per tutta la carriera", ha detto a GOAL pochi giorni prima dei Mondiali 2026."Ora è un momento più importante, ma la mia preparazione non cambia.

È la Coppa del Mondo, tutti sentono la pressione, ma è proprio per questo che mi alleno, per quello che ho sempre sognato.

Voglio essere qui e non cambierei questo momento con nulla al mondo: è un privilegio. Darò il massimo e spero che la gente lo capisca”.

Forse Pulisic ha sempre detto la verità: non è negazione né una risposta studiata, ma la conseguenza di un allenamento iniziato a 16 anni. Per questo non sente un peso nuovo, lo porta da sempre.

Che Pulisic lo senta o no, il momento è arrivato: i Mondiali sono in Nord America e, per molti tifosi degli Stati Uniti, lui ne è il volto. Lo sport può cambiare per sempre, e Pulisic deve essere uno dei motori di questa trasformazione.

Il mondo guarda gli Stati Uniti e il loro modo di ospitare. Osserva la nazionale e i cambiamenti da quando i Mondiali tornarono in America, quattro anni prima della sua nascita. Controlla i compagni che vogliono ridisegnare il ruolo del calcio USA nel panorama globale.

Più di chiunque altro, il mondo guarda lui. Che sia giusto o no, è il volto noto che tutti vogliono osservare. Da anni il calcio Usa gli chiede di uscire dal guscio, ma lui non ci è mai stato: è semplicemente se stesso. Calmo, timido, riflessivo e, a volte, introverso: questo è Pulisic.

Che lo voglia o no, è il suo momento. Non è solo suo, come molti gli ripetono, ma lui ne è al centro e questo non è normale.

"A volte è difficile, certo", ammette. "Tutto corre veloce. A volte mi sento ancora un ragazzino all'esordio, eppure sono in Nazionale da 10 anni. Pazzesco. Ho già giocato in una Coppa del Mondo. Abbiamo vissuto tanto insieme. Nella mia vita privata ho affrontato molte cose. Si tratta solo di crescere e di vivere nel momento.

Ora siamo qui, a volte me li lascio sfuggire e li do per scontati, ma voglio godermeli, perché è proprio questo che conta.”

In pochi sanno descrivere quel momento. Pulisic ancora non ci riesce, ma può provarci. Questo è il suo modo di prepararsi, mentre desidera e al tempo stesso evita i riflettori che quest’estate saranno puntati su di lui.