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Christian Pulisic, USMNTGOAL
Ryan Tolmich

Tradotto da

"Sono esattamente dove voglio essere": Pulisic pronto a rinascere ai Mondiali con gli Stati Uniti dopo la delusione col Milan

Coppa del Mondo
Analysis
USA
C. Pulisic
Storie
USA vs Paraguay

Negli ultimi anni il calcio americano ha spesso chiesto a Christian Pulisic di accettare la realtà: sente il peso di essere il volto della Nazionale maschile USA alla vigilia di un Mondiale in casa?

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Pulisic non trema. Non sente la pressione, dice, o almeno non più del solito.

"In un certo senso, ho vissuto questa situazione per tutta la carriera", ha detto a GOAL pochi giorni prima dei Mondiali 2026."Ora è un momento più importante, ma la mia preparazione non cambia.

È la Coppa del Mondo, tutti sentono la pressione, ma è proprio per questo che mi alleno, per quello che ho sempre sognato.

Voglio essere qui e non cambierei questo momento con nulla al mondo: è un privilegio. Darò il massimo e spero che la gente lo capisca”.

Forse Pulisic ha sempre detto la verità: non è negazione né una risposta studiata, ma la conseguenza di un allenamento iniziato a 16 anni. Per questo non sente un peso nuovo, lo porta da sempre.

Che Pulisic lo senta o no, il momento è arrivato: i Mondiali sono in Nord America e, per molti tifosi degli Stati Uniti, lui ne è il volto. Lo sport può cambiare per sempre, e Pulisic deve essere uno dei motori di questa trasformazione.

Il mondo guarda gli Stati Uniti e il loro modo di ospitare. Osserva la nazionale e i cambiamenti da quando i Mondiali tornarono in America, quattro anni prima della sua nascita. Controlla i compagni che vogliono ridisegnare il ruolo del calcio USA nel panorama globale.

Più di chiunque altro, il mondo guarda lui. Che sia giusto o no, è il volto noto che tutti vogliono osservare. Da anni il calcio Usa gli chiede di uscire dal guscio, ma lui non ci è mai stato: è semplicemente se stesso. Calmo, timido, riflessivo e, a volte, introverso: questo è Pulisic.

Che lo voglia o no, è il suo momento. Non è solo suo, come molti gli ripetono, ma lui ne è al centro e questo non è normale.

"A volte è difficile, certo", ammette. "Tutto corre veloce. A volte mi sento ancora un ragazzino all'esordio, eppure sono in Nazionale da 10 anni. Pazzesco. Ho già giocato in una Coppa del Mondo. Abbiamo vissuto tanto insieme. Nella mia vita privata ho affrontato molte cose. Si tratta solo di crescere e di vivere nel momento.

Ora siamo qui, a volte me li lascio sfuggire e li do per scontati, ma voglio godermeli, perché è proprio questo che conta.”

In pochi sanno descrivere quel momento. Pulisic ancora non ci riesce, ma può provarci. Questo è il suo modo di prepararsi, mentre desidera e al tempo stesso evita i riflettori che quest’estate saranno puntati su di lui.

  • Christian Pulisic 2014 United States youth tournamentGetty Images

    Gli inizi

    Quando gli chiedono di indicare il momento esatto in cui tutto è cambiato, Pulisic non ricorda giorno o mese, ma immagina di essere praticamente lì.

    Ricorda che tutto cambiò all’inizio della sua avventura al Borussia Dortmund e in nazionale. Ancora adolescente, capì che la sua vita sarebbe stata diversa rispetto a quella degli altri calciatori americani.

    "All'epoca era fantastico", dice ricordando il primo assaggio di fama. "Sei solo un ragazzino e pensi: 'Wow, è tutto ciò che ho sempre sognato', ma poi arrivano le difficoltà".

    Non ha mai inseguito la celebrità: fama, aspettative e polemiche lo hanno trovato e, ben presto, ha capito di non poterle evitare. Chi lo conosce bene dice che giocherebbe anche senza pubblico, pur di competere. E, conoscendolo, è facile crederci.

    Ma quella non era la sua strada. Il calcio si gioca davanti al mondo, non a porte chiuse. Timido e introverso, da adolescente a Hershey, in Pennsylvania, Pulisic ha accettato la sfida di quella visibilità. E ha capito che, come volto di una nuova generazione di stelle americane, sarebbe stato messo alla prova come pochi prima di lui.

    Accettare questa realtà è stata la sua prima sfida, affrontata con qualche riserva. Dieci anni dopo, il ventisettenne americano non ha ancora fatto pace con questa dimensione, ma ha imparato a gestirla. Per questo è ancora qui, mentre altri potenziali talenti sono stati schiacciati dal peso delle aspettative.

    "Non sembra normale, ma immagino che, in un certo senso, per me sia diventata la norma", dice. "Quando hai tutti questi eventi e opportunità incredibili e hai la possibilità di giocare rappresentando la tua nazionale in questi grandi tornei, tutto questo fa parte del gioco. Ho imparato a conviverci, anche se devo ancora affrontare molte cose ogni giorno.

    "Sto ancora imparando a gestire queste cose, ma non cambierei nulla. È esattamente dove voglio essere, con tutta la pressione e l'attenzione che ne deriva."

    Pulisic sa di non avercela fatta da solo. Si è appoggiato alla sua rete di sostegno, formata da famiglia, amici e compagni di squadra. Da anni viene indicato come il perno della nazionale Usa, ma sa quanto contino i compagni. Amici di lunga data come Weston McKennie e Tyler Adams, più a loro agio sotto i riflettori, hanno spesso condiviso il peso con lui.

    "Sto ancora cercando di capirci qualcosa, proprio come tutti noi", dice. "Sono tutte esperienze nuove per me. Col tempo sono migliorato, questo è certo. Ho già vissuto situazioni simili, ma continuiamo ad affrontare difficoltà e, nei momenti duri, una telefonata alla mia famiglia o parlare con compagni e allenatori fa la differenza: non devo farcela da solo.

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  • Christian Pulisic, USMNTGetty

    Ritrovare la forma

    Negli ultimi mesi i dubbi sulla sua forma hanno dominato la preparazione ai Mondiali: Pulisic non ha segnato per cinque mesi e mezzo con il Milan e nel 2025 non ha ancora trovato la rete con la Nazionale statunitense.

    L’assenza dalla Gold Cup 2025 ha completato il quadro, costringendolo a un’annata di sola difesa. Per fortuna, anche i suoi compagni lo hanno protetto.

    "Sappiamo tutti che tipo di giocatore è Christian", ha detto McKennie a marzo. "Porta un grande peso sulle spalle, sia in Nazionale sia in club. È un giocatore pericoloso, fondamentale per la squadra e su cui possiamo contare nei momenti difficili; lui lo sa e si assume la responsabilità”.

    All'inizio del ritiro mondiale, Pulisic ha zittito i critici: assist per il primo gol e rete personale nella amichevole contro il Senegal.

    Durante il digiuno, Pulisic ha sempre detto che non c’era da preoccuparsi. E aveva ragione: mentre media e tifosi dubitavano, lui restava sicuro. Quando la palla ha colpito la rete, tutto è esploso: ha esultato con passione, correndo verso la bandierina e urlando. Un grido che solo lui può interpretare, ma il messaggio era chiaro: sarebbe andato tutto bene.

    "Non penso nemmeno per un secondo a cosa gli altri possano pensare di me", dice. "È più una questione di: posso lasciare tutto questo senza rimpianti? So già che darò il massimo".

    Negli ultimi mesi la sua vita è stata un continuo “ovunque” e “tutto”. Con l’aumentare dell’entusiasmo per i Mondiali, è cresciuta anche la sua visibilità come volto della competizione. Una pressione più pesante dei periodi senza gol, ma in cui è migliorato molto.

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  • PulisicGetty Images

    Il volto simbolo

    Dal 2024, su 24 post di Pulisic su Instagram solo tre non sono sponsorizzati e uno mostra la sua vita privata. Essere il volto della nazionale ospitante dei Mondiali comporta un ruolo che va oltre il calcio.

    Le partnership sono parte del pacchetto. L’ultima, con Degree, parla proprio di pressione.

    "Il sudore è un segno di dedizione, non qualcosa da nascondere", recita il comunicato. Per Pulisic il messaggio è vero: non può nascondersi dai riflettori, dalle aspettative e da tutto ciò che comporta essere uno dei volti di questa Coppa del Mondo.

    "È impegnativo gestire gli impegni fuori dal campo in vista dei Mondiali", spiega. "Ho tanto da fare, ma non cambierei questo momento. Fa parte del gioco e sono grato di avere partner come Degree al mio fianco".

    La fine della stagione è stata caotica: il 24 maggio Pulisic è subentrato nella partita che ha visto il Milan perdere contro il Cagliari, fuori dalla Champions. Fischi a San Siro.

    Ventiquattro ore dopo era a New York per un evento festoso, poi si è unito ai 26 convocati per il Mondiale. Da lì Atlanta, Charlotte, ancora Atlanta, Chicago e infine il Sud California, dove venerdì gli Stati Uniti esordiranno contro il Paraguay.

    "È molto, ovviamente", dice, "ma ora fa parte del gioco. Presto le cose rallenteranno e ci concentreremo sulle partite dei Mondiali, che aspetto con impazienza. Posso fare ciò che amo e godermi questo momento: è divertente e fa parte dell'esperienza. Lo faccio con la mia squadra, quindi, per quanto impegnativo, mi sto divertendo”.

    Nonostante il suo impegno promozionale sia quasi terminato, la sua immagine resterà ovunque: cartelloni, spot e televisioni. Sarà il volto di questa Coppa del Mondo e, per molti giovani, il primo calciatore che ricorderanno.

    Un’influenza che, ammette, resta surreale ma che ha già lasciato il segno sulla nazionale statunitense.

  • Christian Pulisic USMNT Copa America 2024Getty

    Influenza e eredità

    In un'intervista a GOAL dello scorso marzo, la stella della Nazionale statunitense Chris Richards ha raccontato il momento in cui ha capito di poter farcela. È stato quando ha visto Pulisic segnare il suo primo gol con il Borussia Dortmund. Quel momento ha cambiato la vita non solo a Pulisic, ma anche a un'altra delle stelle più importanti della Nazionale statunitense di quest'estate.

    "Non dimenticherò mai di aver pensato: 'Cavolo, un giorno voglio essere su quel palco'", ha detto Richards aGOAL. "Volevo farlo anch'io. Mi ha spinto a impegnarmi quell'uno per cento in più. È pazzesco che ora io e Christian giochiamo insieme. Non è molto più grande di me, ma quando vedi persone con esperienze simili alle tue, pensi: "Fico, posso essere come loro"».

    Non è l’unico: anche McKennie e Adams, suoi compagni nelle giovanili, hanno seguito la stessa strada dopo l’eliminazione dagli USA dai Mondiali 2018. Una nuova generazione di talenti americani è cresciuta vedendo un connazionale alzare la Champions con Dortmund, Chelsea e ora Milan.

    Noahkai Banks, assente quest’estate per riflettere sul suo futuro in Nazionale, lo ha spiegato a GOAL in autunno: “Christian Pulisic è stato un idolo per me mentre crescevo”.

    Mentre molti si chiedono quale sarà la sua eredità dopo quest’estate, è chiaro che il suo influsso è già tangibile. Lui però non ha ancora avuto modo di riflettere su questo. Anche ora, alla fine di un capitolo e all’inizio di un altro, fatica a definire il suo posto in tutto ciò.

    "Spesso sono così concentrato", spiega. "Lasciare vagare la mente e capire cosa penso davvero è difficile. Spesso mi chiedo: “Che occasione ho davanti?”. Immagino una partita epica che va nel migliore dei modi. Penso a quanto sia speciale rappresentare il proprio Paese e creare qualcosa di straordinario, scrivere la storia e lasciare un segno duraturo.

    Queste sono le cose che mi frullano in testa. Poi arriva il momento della partita: sono concentrato, focalizzato. Non c’è altro».

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  • Christian Pulisic, USMNTGetty

    Cogliere l'attimo

    Anche oggi, dopo oltre 400 presenze in club e 86 convocazioni in nazionale, Pulisic affronta le partite con lo stesso atteggiamento di sempre. E non sarà diverso quest’estate. Ora arrivano le sfide più importanti della sua carriera, ma per lui sono solo l’ultimo gradino di una serie di appuntamenti cruciali: dal debutto col Dortmund alla finale di Champions, fino alla decisiva gara contro l’Iran nel 2018.

    Il suo punto di vista è chiaro: ci sono sempre partite importanti e non c'è spazio per l'autocompiacimento.

    "È così che vanno le carriere", dice. "E vuoi che sia sempre così: la prossima partita è sempre la più importante. Giochiamo per questo, per continuare a crescere e per avere l'occasione di essere in campo in questi match. È il sogno di tutti noi.

    "La sensazione che provo ora prima di una partita, in un certo senso, sì, forse è più importante, ma mi sento anche più rilassato perché l'abbiamo già fatto sul palcoscenico più grande".

    Parola chiave: "noi". Su 26 convocati, 13 hanno già giocato i Mondiali e 6 hanno esperienza nelle coppe europee.

    "Abbiamo già giocato in partite di alto livello", aggiunge Pulisic, "quindi abbiamo fiducia e calma. L'abbiamo già fatto, abbiamo visto il successo e ora sappiamo di aver lavorato abbastanza duramente e di essere pronti per portare a termine il lavoro".

    Una vita di preparativi sta per concludersi: questa settimana dovrà dare i suoi frutti.

  • Christian Pulisic USMNTGetty Images

    Il vero Pulisic

    Molti giocatori dei Mondiali 2022, Pulisic compreso, hanno ammesso di non aver saputo godersi il momento. Forse questi Mondiali saranno diversi: magari riuscirà a vivere appieno ogni istante.

    "Non sono uno che scatta molte foto", ride, "ma stavolta mi godrò il momento. Mi rendo conto che non capita tutti i giorni di giocare un Mondiale, figuriamoci due, e di rappresentare il proprio Paese nel più grande evento al mondo. È qualcosa di davvero speciale”.

    Tutti ricorderanno quest’estate, nel bene o nel male, ma Pulisic è uno dei 26 uomini che possono influenzarne il ricordo. Se vincerà, il suo posto nella storia americana e mondiale sarà assicurato; se fallirà, non è un pensiero che lo sfiora. Non ha lavorato tutta la vita per immaginare un fallimento.

    Darei tutto per questa squadra e per questo momento, e spero che la gente lo veda. Voglio solo dare il massimo e fare del mio meglio. Se alla fine potrò dirlo, non avrò rimpianti e spero che tutti ricorderanno questo torneo come un successo”.

    Quest'estate il mondo conoscerà meglio Christian Pulisic: il suo carattere, il suo gioco, la sua personalità attraverso pubblicità, spot e interviste.

    Non scopriranno tutto: Pulisic vuole tenere per sé alcune parti della sua vita. La pressione cresce, ma lui la affronterà a modo suo, come ha sempre fatto.

    “Sono fatto così”, spiega. “Adoro stare con la mia famiglia e i miei amici più cari, e adoro giocare a calcio. Adoro competere. Questo sono io in poche parole.

    Ci sono tante altre cose di me che molti non sapranno mai e va bene così. È più o meno come voglio che sia. Lascio le cose lì».

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