Gli esami di Castellanos dopo l'infortunio, è lesione di medio grado all'adduttore: i tempi di recupero e quando torna

L'argentino si è fatto male nel primo tempo di Lazio-Napoli, chiedendo il cambio: i suoi tempi di recupero non saranno brevi.

Due giorni dopo l'infortunio rimediato sabato sera nel primo tempo di Lazio-Napoli, gara che ha visto i biancocelesti acciuffare il 2-2 nel finale senza di lui, ecco il responso sull'infortunio di Valentin Castellanos: il Taty si è sottoposto agli esami del caso.

Esami che hanno confermato ufficialmente i timori della Lazio e dello stesso calciatore: Castellanos ha rimediato una lesione muscolare all'adduttore. Dunque, non si tratta di un semplice risentimento o affaticamento.

L'infortunio terrà dunque l'attaccante argentino lontano dai campi di gioco per un periodo di tempo non brevissimo. Costringendo la Lazio, e l'allenatore Marco Baroni, a cavarsela senza di lui come già accaduto per gran parte della partita contro il Napoli.