Errori, sfortuna ed episodi: alla Juventus di Spalletti mancano i risultati, bianconeri con gli stessi punti della passata stagione

La Juventus contro l'Inter ci ha messo entrambe le qualità; la personalità, soprattutto nella prima mezz'ora, quando i bianconeri hanno un po' a sorpresa messo alle corde i nerazzurri controllando il gioco e creando diversi presupposti per pericolosi per segnare.

E poi il cuore dopo che sono rimasti in dieci uomini, andando vicino a segnare nella ripresa e poi pareggiando nel finale dopo che erano riusciti a contenere la squadra di Chivu senza concedere grandi occasioni nonostante l'inferiorità numerica.

Non è bastato per uscire da San Siro con almeno un punto ma la Juve si conferma una squadra profondamente diversa da quella di qualche mese fa, più matura, più convinta delle proprie potenzialità, più forte.