Locatelli JuventusGetty Images
Andrea Ajello

Errori, sfortuna ed episodi: alla Juventus di Spalletti mancano i risultati, bianconeri con gli stessi punti della passata stagione

Terza partita consecutiva senza vincere per la Juventus che si conferma nel bene e nel male: la qualificazione in Champion è tutta da conquistare.

Quello che sta vivendo la Juventus è un momento senza dubbio strano; i bianconeri sono combattuti tra guardare il bicchiere mezzo pieno analizzando le partite e le prestazioni o guardare il bicchiere mezzo vuoto considerando i risultati che non stanno arrivando.

La squadra di Luciano Spalletti esce da San Siro con orgoglio per quanto fatto nelle due partite, quella pre espulsione e  quella dopo il rosso a Pierre Kalulu, ma senza fare passi in avanti in classifica.

La realtà è che i bianconeri stanno ottenendo molti meno punti di quanto meriterebbero, un po' per sfortuna ma soprattutto per errori individuali ed episodi. 

  • PERSONALITÀ E CUORE

    La Juventus contro l'Inter ci ha messo entrambe le qualità; la personalità, soprattutto nella prima mezz'ora, quando i bianconeri hanno un po' a sorpresa messo alle corde i nerazzurri controllando il gioco e creando diversi presupposti per pericolosi per segnare.

    E poi il cuore dopo che sono rimasti in dieci uomini, andando vicino a segnare nella ripresa e poi pareggiando nel finale dopo che erano  riusciti a contenere la squadra di Chivu senza concedere grandi occasioni nonostante l'inferiorità numerica.

    Non è bastato per uscire da San Siro con almeno un punto ma la Juve si conferma una squadra profondamente diversa da quella di qualche mese fa, più matura, più  convinta delle proprie potenzialità, più forte.

  • ERRORI INDIVIDUALI E GLI EPISODI

    Si è parlato molto in queste settimane della poca concretezza della Juventus e di quanto si senta la mancanza di un centravanti di un certo tipo. Ma pesano soprattutto i tanti errori individuali. 

    Il rigore sbagliato da David in Juventus-Lecce, l'autogoal di Cambiaso in Coppa Italia, la palla persa da Locatelli con la Lazio e la papera di Di Gregorio con l'Inter. La Juventus sta pagando tutte le sue disattenzioni. 

    E poi, anche i singoli episodi che sono andati a sfavore della squadra di Spalletti nelle ultime giornate. Il rigore non dato per il fallo di Gila su Cabal, l'espulsione di Kalulu a San Siro. 

  • ORA SERVONO I RISULTATI

    Non può però essere tutto positivo attorno alla Juventus, anzi. Il 3-2 contro l'Inter segna la terza gara di fila senza vittorie dopo l'eliminazione in Coppa Italia per mano dell'Atalanta e il 2-2 contro la Lazio all'Allianz Stadium. 

    Ma già prima, nel 2026 erano arrivati gli stop con Lecce (1-1) e Cagliari (sconfitta 1-0). Sono tanti punti lasciati per strada, quasi tutti con grande rammarico per quello visto in campo. 

    Già dalla prossima giornata di campionato più che le prestazioni serviranno i risultati e fare punti per non mettere ulteriormente in salita la corsa Champions. I bianconeri rischiano di trovarsi fuori dalle prime quattro se la Roma dovesse ottenere almeno un pareggio contro il Napoli o in caso di vittoria dei Campioni d'Italia allora Conte si allontanerebbe. 

  • STESSI PUNTI DI UN ANNO FA

    La Juventus si ritrova con 46 punti in 25 giornate, media inferiore ai due punti a gara e che difficilmente potrebbe  bastare per entrare tra le prime quattro. 

    Sono esattamente gli stessi punti che avevano i bianconeri nella passata stagione a questo punto del campionato, quando ancora c'era Thiago Motta in panchina. E in generale, è il punteggio più basso degli ultimi anni, al pari anche della stagione 2021/2022 (con Allegri allenatore). 

