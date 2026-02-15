Errori, sfortuna ed episodi: alla Juventus di Spalletti mancano i risultati, bianconeri con gli stessi punti della passata stagione

Quello che sta vivendo la Juventus è un momento senza dubbio strano; i bianconeri sono combattuti tra guardare il bicchiere mezzo pieno analizzando le partite e le prestazioni o guardare il bicchiere mezzo vuoto considerando i risultati che non stanno arrivando.
La squadra di Luciano Spalletti esce da San Siro con orgoglio per quanto fatto nelle due partite, quella pre espulsione e quella dopo il rosso a Pierre Kalulu, ma senza fare passi in avanti in classifica.
La realtà è che i bianconeri stanno ottenendo molti meno punti di quanto meriterebbero, un po' per sfortuna ma soprattutto per errori individuali ed episodi.