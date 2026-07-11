"Ero uno sconosciuto": come Eloy Room, 37enne portiere del Miami FC, da svincolato è diventato l’eroe di Curaçao ai Mondiali

Eloy Room ha capito che era successo qualcosa di speciale quando, per strada, un ragazzino con un album Panini dei Mondiali gli ha chiesto di autografargli una figurina. Ovviamente, lo ha firmato.

Fino a pochi mesi fa passeggiava per Miami quasi anonimo, tra South Beach, Brickell e Calle Ocho. In pochi conoscevano Curaçao, figurarsi il suo portiere dal 2015.

Oggi, però, tutto è cambiato per il portiere del Miami FC. Dopo aver eguagliato il record di parate in un match dei Mondiali 2026 contro l’Ecuador, diventando il volto di una nazionale che ha conquistato molti cuori, Room è un eroe locale. Invece di giocare davanti a 60.000 tifosi nei grandi stadi americani, ora si esibisce per 1.000 spettatori allo stadio della Florida International University. È passato dal calcio di seconda divisione ai Mondiali e poi indietro. Oggi, però, è la stella della USL.

«Volevo far conoscere Curaçao al mondo. Era la mia missione principale, per noi come squadra e come nazione, quindi quello era l’obiettivo principale», ha dichiarato Room aGOAL, prima di fare una pausa. «Ovviamente ho anche disputato un buon Mondiale, quindi anche questo aiuta».