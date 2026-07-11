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Eloy Room GFXGOAL
Thomas Hindle

"Ero uno sconosciuto": come Eloy Room, 37enne portiere del Miami FC, da svincolato è diventato l’eroe di Curaçao ai Mondiali

Storie
Analysis
E. Room
Curaçao
USL Championship
Coppa del Mondo
Miami FC

Il portiere, che lo scorso dicembre sembrava destinato al ritiro, è diventato un eroe dopo aver battuto il record di parate in una Coppa del Mondo.

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Eloy Room ha capito che era successo qualcosa di speciale quando, per strada, un ragazzino con un album Panini dei Mondiali gli ha chiesto di autografargli una figurina. Ovviamente, lo ha firmato.

Fino a pochi mesi fa passeggiava per Miami quasi anonimo, tra South Beach, Brickell e Calle Ocho. In pochi conoscevano Curaçao, figurarsi il suo portiere dal 2015.

Oggi, però, tutto è cambiato per il portiere del Miami FC. Dopo aver eguagliato il record di parate in un match dei Mondiali 2026 contro l’Ecuador, diventando il volto di una nazionale che ha conquistato molti cuori, Room è un eroe locale. Invece di giocare davanti a 60.000 tifosi nei grandi stadi americani, ora si esibisce per 1.000 spettatori allo stadio della Florida International University. È passato dal calcio di seconda divisione ai Mondiali e poi indietro. Oggi, però, è la stella della USL.

«Volevo far conoscere Curaçao al mondo. Era la mia missione principale, per noi come squadra e come nazione, quindi quello era l’obiettivo principale», ha dichiarato Room aGOAL, prima di fare una pausa. «Ovviamente ho anche disputato un buon Mondiale, quindi anche questo aiuta».

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    «Per molti ero uno sconosciuto»

    I Mondiali regalano sempre storie affascinanti. Ci sono giocatori sconosciuti che ottengono ingaggi milionari e riserve che segnano gol decisivi. Ma Room è un caso a sé. Il torneo a 48 squadre ha portato alla ribalta nuovi volti, e il 20 giugno il portiere ha firmato la migliore prestazione di sempre.

    Ha effettuato 15 parate per Curaçao, alla prima qualificazione, in un 0-0 trionfale contro l’Ecuador. In 90 minuti è passato dall’essere un portiere di secondo piano, in Florida per chiudere la carriera, a stella inaspettata dei Mondiali.

    «Per molti ero uno sconosciuto, ma conosco le mie qualità. Non sono stato sorpreso, ma ai Mondiali il mondo ti guarda. Perfetto tempismo», ha detto Room ridendo.

    Le 24 ore successive sono state un vortice: il pareggio ha dato a Curaçao una piccola chance di qualificarsi agli ottavi, ma per lui è stato un trampolino di lancio. Ha guadagnato quasi un milione di follower su Instagram in un giorno e i messaggi privati sono esplosi.

    «Ho capito di aver dato speranza a molti. Ricevo ancora tanti messaggi», ha concluso.

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  • Eloy Room Miami FCGetty

    "Stavo cercando una squadra"

    Alla fine del 2025 il contratto di Room con il Cercle Brugge era scaduto: in coppa aveva giocato solo due volte, la squadra non lo aveva confermato e non aveva altre offerte.

    Si è trasferito a Miami con la moglie, attratto dalla città.

    «Stavo cercando una squadra, ma volevo tornare in America. Il mio piano era trasferirmi a Miami con mia moglie, perché adoro questa città e lei ha amici qui», ha spiegato.

    Si allenava da solo in Florida, aspettando un’offerta. Ha un curriculum solido: olandese, ha giocato soprattutto con Vitesse e PSV Eindhoven prima di trasferirsi in America nel 2019. È stato titolare del Columbus Crew dal 2020 al 2022 e sperava in una chiamata dalla MLS.

    Invece, dopo essersi allenato da solo, è arrivato il Miami FC con un contratto di due anni più opzione per il terzo.

    «È stato un tempismo perfetto. Sono arrivato a Miami e ho giocato molte partite prima dei Mondiali, il che mi ha aiutato a rimettermi in forma», ha dichiarato Room.

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  • "Sai una cosa? Facciamolo!"

    E di fatto si è rimesso in forma. Il Miami FC, nato nel 2015 tre anni prima dell’Inter Miami MLS, è stato offuscato da Lionel Messi e dal club campione cittadino. Le recenti difficoltà sul campo ne hanno complicato l’affermazione.

    Nonostante ciò, l’ambizione del club ha convinto Room: il Miami FC vuole costruire uno stadio da 15.000 posti e trasferirsi in un centro di allenamento all’avanguardia, con una visione chiara per il futuro.

    Ha apprezzato la città e il progetto del club, quindi la scelta è stata naturale.

    «Mi hanno mostrato il loro piano e la loro ambizione. Allora ho detto: “Sapete una cosa? Facciamolo”», racconta Room.

    Ha firmato un contratto fino al 2025, giocando solo otto partite prima di partire per i Mondiali. Il Miami FC ha iniziato bene sotto la sua breve gestione.



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  • Ecuador v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Pensavamo che non saresti più tornato"

    Al suo ritorno la squadra era ancora in zona playoff. Ma lui era cambiato. Room si era concesso solo quattro giorni dopo l’eliminazione di Curaçao ai Mondiali, quasi senza usare il telefono e provando a rilassarsi.

    Al suo rientro, lo spogliatoio lo ha accolto con le solite battute.

    «Mi hanno detto: “Cosa ci fai qui? Pensavamo che non saresti più tornato dopo i Mondiali”», racconta Room.

    Il 5 luglio, appena dieci giorni dopo l’eliminazione, Room era già in campo con il Miami FC. Ha fatto tre parate e la sua squadra ha pareggiato 1-1 contro il Birmingham Legion. All’ultima di Curaçao ai Mondiali contro la Costa d’Avorio c’erano 68.300 spettatori; alla partita del Miami solo 606.

    «Onestamente, credo che allo stadio ci fossero meno di 100 persone», ha detto Room ridendo.

    Room insiste: per lui una partita di USL vale quanto un match dei gironi mondiali.

    «Quando sono in campo e concentrato, sono semplicemente nella mia dimensione: faccio il portiere. Ovviamente ha più senso giocare di fronte a 70.000 persone, ma così resto con i piedi per terra», ha aggiunto.

    In ogni caso, è pronto a scendere in campo.

    «Fisicamente sto bene, non è un problema. Mentalmente è stato brusco passare dai Mondiali al campo di qui, ma non ho ancora avuto il tempo di elaborare tutto», ha concluso.

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  • Ecuador v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Voglio rifarlo"

    Ma è difficile ignorare la sua nuova fama. Al termine della partita Room ha trovato il telefono inondato di messaggi, commenti e incoraggiamenti su Instagram. Uscendo dallo stadio ha ricevuto sguardi complici e saluti prima inesistenti.

    «Ho ricevuto tantissimi messaggi sui social da ragazzini di 12 anni o meno che mi dicevano: “Senti, sei davvero una fonte di ispirazione”, e credo sia anche per la nostra storia. Siamo gli sfavoriti, siamo praticamente la nazione più piccola dei Mondiali», spiega Room.

    Pochi conoscevano Curaçao prima dei Mondiali, ora è famosa. Lo stesso potrebbe accadere al Miami FC, dove gioca l’attaccante di Curaçao Jurgen Locadia: il club della USL, un tempo in difficoltà, potrebbe diventare “il posto dove gioca Eloy Room”.

    Oppure potrebbe trasferirsi altrove: sa che una squadra della MLS potrebbe chiamarlo e vuole continuare a giocare. Anche se restasse nell’ombra per altri quattro anni, è convinto di tornare ai Mondiali nel 2030, quando avrà 41 anni. Non gli importa.

    «È così adesso. Voglio rifarlo», ha detto Room.

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