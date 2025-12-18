Pubblicità
Enzo Maresca Pep GuardiolaGetty/GOAL
Chris Burton

Enzo Maresca al Manchester City? Il tecnico del Chelsea è in cima alla lista dei potenziali sostituti di Pep Guardiola dopo lo sfogo

Si dice che l'allenatore del Chelsea Enzo Maresca figuri in posizione di rilievo nella lista dei potenziali successori di Pep Guardiola stilata dal Manchester City. Il tecnico italiano ha già lavorato due volte all'Etihad Stadium e potrebbe essere accolto di nuovo per la terza volta quando arriverà il giorno in cui il pluripremiato allenatore catalano taglierà i ponti con la squadra di punta della Premier League.

Le voci su Maresca al Manchester City hanno preso ulteriore consistenza dopo il recente sfogo dell'allenatore nei confronti del Chelsea.

  • GUARDIOLA LASCIA PRIMA DELLA SCADENZA?

    The Athletic riporta che il City sta studiando piani di emergenza per il 2026. Guardiola, sotto contratto fino al 2027, potrebbe infatti lasciare alla fine della stagione in corso.

    Fonti affermano che "c'è una crescente aspettativa che questa sia l'ultima stagione di Guardiola al City" e che "una decisione definitiva verrà presa probabilmente verso la fine della stagione". I Citizens sono ansiosi di assicurarsi un erede adeguato al trono di Guardiola.

    Si dice che Maresca abbia mantenuto "ammiratori nella gerarchia" dell'Etihad e "si prevede che sarà uno dei primi nomi se si libererà il posto". Non sarebbe l'unico candidato preso in considerazione, ma è comunque nel mirino del reparto reclutamento.

  • Pep Guardiola Manchester City 2025Getty

    IL FUTURO DI GUARDIOLA DOPO IL CITY

    The Athletic sostiene che il caso del Fair Play Finanziario (FFP), che continua a gettare un'ombra sulla metà blu di Manchester, con oltre 115 accuse di presunte violazioni, non ha "alcuna influenza sulla situazione di Guardiola".

    In precedenza, Guardiola aveva accennato alla possibilità di prendersi una pausa dalla carriera di allenatore una volta chiuso il capitolo City della sua illustre carriera. Guardiola, che è in Inghilterra dal 2016, ha dichiarato: "Dopo il mio contratto con il City, smetterò. Ne sono sicuro. Non so se andrò in pensione, ma mi prenderò una pausa".

  • LO SFOGO DI MARESCA SUL CHELSEA

    Maresca, che dal 2024 è allo Stamford Bridge, sarebbe una scelta logica per sostituire Guardiola. Ha lavorato con la squadra Under 21 del City nella stagione 2020-21, prima di tornare come assistente della prima squadra dopo una breve esperienza alla guida del Parma.

    Ha un contratto con il club londinese fino al 2029, con il Chelsea che vanta un'opzione di rinnovo per i successivi 12 mesi. Tuttavia, sono state sollevate alcune domande sul futuro di Maresca dopo che l'allenatore sembrava mettere in discussione il sostegno che sta ricevendo dai vertici di Stamford Bridge.

    Prima della vittoria per 2-0 sull'Everton, che ha posto fine a una serie di quattro partite senza successi, ha dichiarato: "Il modo in cui i giocatori vogliono imparare è stato fantastico ed è per questo che gli faccio i complimenti, perché nonostante i tanti problemi stanno facendo molto bene dopo una settimana complicata. Da quando sono entrato a far parte del club, le ultime 48 ore sono state le peggiori perché molte persone non ci hanno sostenuto".

    Ha aggiunto: "Le peggiori 48 ore da quando sono entrato a far parte del club perché le persone non hanno sostenuto me e la squadra". Maresca ha poi continuato, quando gli è stato chiesto di spiegare chi fossero coloro che non lo sostengono: "In generale. In generale. Amo i tifosi e siamo molto contenti dei tifosi".

  • Chelsea v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    L'IPOTESI KOMPANY

    Guardiola sembrerebbe favorevole all'idea che un volto familiare prenda il suo posto all'Etihad. E recentemente ha difeso il lavoro di Maresca al Chelsea: "Guardate cosa è successo dopo Leeds [una sconfitta per 3-1 per i Blues]. Uno dei migliori allenatori al mondo, Enzo Maresca, lo conosco abbastanza bene, ma il lavoro che ha fatto al Chelsea non riceve abbastanza credito.

    Ha vinto il Mondiale per club, la Conference League, si è qualificato per la Champions League in un campionato molto difficile con una squadra giovane. È eccezionale. Ha fatto ruotare i giocatori e guardate cosa è successo?".

    Vincent Kompany è un altro allenatore con forti legami con il City - in qualità di ex capitano del club vincitore del titolo della Premier League - che è stato indicato come potenziale successore di Guardiola. L'ex nazionale belga sta attualmente lavorando con Harry Kane e compagni al Bayern Monaco.

