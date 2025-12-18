Maresca, che dal 2024 è allo Stamford Bridge, sarebbe una scelta logica per sostituire Guardiola. Ha lavorato con la squadra Under 21 del City nella stagione 2020-21, prima di tornare come assistente della prima squadra dopo una breve esperienza alla guida del Parma.

Ha un contratto con il club londinese fino al 2029, con il Chelsea che vanta un'opzione di rinnovo per i successivi 12 mesi. Tuttavia, sono state sollevate alcune domande sul futuro di Maresca dopo che l'allenatore sembrava mettere in discussione il sostegno che sta ricevendo dai vertici di Stamford Bridge.

Prima della vittoria per 2-0 sull'Everton, che ha posto fine a una serie di quattro partite senza successi, ha dichiarato: "Il modo in cui i giocatori vogliono imparare è stato fantastico ed è per questo che gli faccio i complimenti, perché nonostante i tanti problemi stanno facendo molto bene dopo una settimana complicata. Da quando sono entrato a far parte del club, le ultime 48 ore sono state le peggiori perché molte persone non ci hanno sostenuto".

Ha aggiunto: "Le peggiori 48 ore da quando sono entrato a far parte del club perché le persone non hanno sostenuto me e la squadra". Maresca ha poi continuato, quando gli è stato chiesto di spiegare chi fossero coloro che non lo sostengono: "In generale. In generale. Amo i tifosi e siamo molto contenti dei tifosi".