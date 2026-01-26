Lo stravagante paragone di Enzo Iacchetti: "Pio Esposito mi ricorda Van Basten: ha forza, tecnica e potenza"

Alla sua prima stagione in Serie A, Francesco Pio Esposito sta attirando sempre più attenzione e piano piano sta scalando le gerarchie dell’attacco dell’Inter.
Al di là del tifo, la notizia più importante riguarda la Nazionale: se il giocatore saprà confermarsi nel tempo, gli Azzurri potranno contare nuovamente su un centravanti di livello, uno dei punti deboli degli ultimi anni.
C’è chi, però, a volte si lascia un po’ prendere la mano. Intervistato da Tuttosport, Enzo Iacchetti - conduttore di Striscia la Notizia e noto tifoso nerazzurro - ha fatto un paragone tutt’altro che banale: “Mi piace tantissimo, mi ricorda Marco Van Basten”.