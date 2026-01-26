Goal.com
Enzo Iacchetti Pio EspositoGetty Images
Redazione Goal

Lo stravagante paragone di Enzo Iacchetti: "Pio Esposito mi ricorda Van Basten: ha forza, tecnica e potenza"

Il comico italiano e conduttore di Striscia la Notizia, grande tifoso interista, ha fatto un paragone di alto livello: “Pio Esposito mi ricorda Van Basten: potenza e visione di gioco che hanno in pochi”.

Alla sua prima stagione in Serie A, Francesco Pio Esposito sta attirando sempre più attenzione e piano piano sta scalando le gerarchie dell’attacco dell’Inter.

Al di là del tifo, la notizia più importante riguarda la Nazionale: se il giocatore saprà confermarsi nel tempo, gli Azzurri potranno contare nuovamente su un centravanti di livello, uno dei punti deboli degli ultimi anni.

C’è chi, però, a volte si lascia un po’ prendere la mano. Intervistato da Tuttosport, Enzo Iacchetti - conduttore di Striscia la Notizia e noto tifoso nerazzurro - ha fatto un paragone tutt’altro che banale: “Mi piace tantissimo, mi ricorda Marco Van Basten”.

  • "PIO ESPOSITO MI RICORDA VAN BASTEN"

    "Pio Esposito? Mi piace tantissimo. Pio mi ricorda il più grande centravanti di tutta la storia del Milan, Marco Van Basten. Pio ha forza, tecnica, la potenza nel proteggere ogni pallone che gli arriva e poi quella visione di gioco che da attaccante hanno in pochi. E Van Basten era uno di questi. Spero che diventi come lui, perché farebbe un sacco di gol. E che goal". 

  • "LA JUVENTUS IN LOTTA PER LO SCUDETTO"

    "Spalletti? È uno di quegli allenatori capace di tirarti fuori il massimo. Per questa ragione, secondo me, anche la Juve alla fine può arrivare a giocarsi lo Scudetto".

  • "SCUDETTO O CHAMPIONS LEAGUE? SCUDETTO TUTTA LA VITA"

    "Scudetto o Champions League? Nessun dubbio: lo Scudetto, tutta la vita. Onestamente non mi aspettavo di aver il Milan dietro. No, perché non mi piaceva Allegri, pensavo che dopo i tonfi che ha fatto con la Juve li facesse anche al Milan. Almeno speravo. Il Milan sta andando bene, è una squadra corto-muso e noi non dobbiamo sottovalutare nessuno".

