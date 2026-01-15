Entra, segna o decide: impatto Pio Esposito, i suoi numeri da subentrato sono da record

Un goal che potrebbe valere ben più dei classici tre punti. Perché grazie alla vittoria contro il Lecce, l’Inter piazza uno scatto tricolore decisamente importante sul Napoli (ora a -6), in attesa di conoscere il risultato del Milan.

Ad abbattere il muro giallorosso è stata la rete di Pio Esposito, entrato al posto di Bonny al 56’ e decisivo 12 minuti dopo con la rete che ha fatto esplodere San Siro e sorridere Chivu, che ormai sa bene di avere una certezza in più in rosa.

Perché Pio Esposito sta diventando sempre più un’arma decisiva a gara in corso: quando il giovane attaccante entra dalla panchina riesce a incidere sempre, sia in termini di goal o assist.