Eni Aluko accusa Laura Woods di averla manipolata psicologicamente, mentre il conduttore di talkSPORT Simon Jordan infligge un duro colpo all'ex Lioness in diretta radiofonica.

Dopo essersi ritirata dalla carriera calcistica, Aluko ha cercato opportunità come opinionista ed è apparsa su canali televisivi come ITV e BBC, esprimendo le sue opinioni sulle partite sia maschili che femminili.

L'ex attaccante del Chelsea e della Juventus ha chiesto che i ruoli di opinionista nel calcio femminile siano "controllati" e recentemente ha riaperto la sua faida con Wright, da tempo sostenitore del calcio femminile. Aluko ha espresso il suo disappunto per il fatto che due dei sei posti di opinionista per la finale dell'Euro 2025 femminile dello scorso anno su ITV e BBC siano andati a uomini, citando in particolare Nedum Onuoha e Wright, mentre lei e la leggenda delle Lionesses Fara Williams non sono state coinvolte.

Ha aggiunto: "Non ho nulla contro Ian, non ho nulla contro di loro, sto solo dicendo che in generale dobbiamo essere consapevoli di questo perché se stiamo costruendo un gioco in cui le opportunità limitate sono ora prese dagli uomini, dove non possiamo entrare nel gioco maschile e ottenere le stesse opportunità, siamo bloccati".