Eni Aluko accusa Laura Woods di averla manipolata psicologicamente, mentre il conduttore di talkSPORT Simon Jordan infligge un duro colpo all'ex Lioness in diretta radiofonica.
Aluko e Woods si scontrano sulle opportunità di diventare opinionisti
Dopo essersi ritirata dalla carriera calcistica, Aluko ha cercato opportunità come opinionista ed è apparsa su canali televisivi come ITV e BBC, esprimendo le sue opinioni sulle partite sia maschili che femminili.
L'ex attaccante del Chelsea e della Juventus ha chiesto che i ruoli di opinionista nel calcio femminile siano "controllati" e recentemente ha riaperto la sua faida con Wright, da tempo sostenitore del calcio femminile. Aluko ha espresso il suo disappunto per il fatto che due dei sei posti di opinionista per la finale dell'Euro 2025 femminile dello scorso anno su ITV e BBC siano andati a uomini, citando in particolare Nedum Onuoha e Wright, mentre lei e la leggenda delle Lionesses Fara Williams non sono state coinvolte.
Ha aggiunto: "Non ho nulla contro Ian, non ho nulla contro di loro, sto solo dicendo che in generale dobbiamo essere consapevoli di questo perché se stiamo costruendo un gioco in cui le opportunità limitate sono ora prese dagli uomini, dove non possiamo entrare nel gioco maschile e ottenere le stesse opportunità, siamo bloccati".
Aluko ha dichiarato di avere "diritto" durante un'accesa discussione su talkSPORT
Martedì Aluko è apparsa su talkSPORT per difendere la sua posizione ed è stata presa di mira da Jordan, che ha ignorato le sue preoccupazioni sulle pari opportunità e l'ha invece criticata per essere una commentatrice noiosa.
Ha detto: "Non credo che tu sia particolarmente illuminante, coinvolgente o carismatica.
Il linguaggio che usi, secondo me, è intriso di un senso di diritto. Il peso del diritto che sembri credere di avere affonderebbe di nuovo il Titanic. Penso che tu sia stata piuttosto fortunata.
Penso che iniziative come la DEI abbiano permesso a persone di ricoprire posizioni nel calcio maschile che non credo meritassero, e ora questo ti ha portato ad assumere un atteggiamento da sostenitrice del calcio maschile".
I seguaci più attenti della vicenda si sono subito resi conto che i due avevano continuato a scontrarsi durante la pausa pubblicitaria, con Aluko e Jordan apparentemente nel bel mezzo di una lite quando il programma è tornato in onda.
Woods accusato di "gaslighting" dopo aver difeso Wright
Lunedì Woods ha espresso chiaramente la sua posizione, difendendo Wright e affermando che "se vuoi che qualcosa cresca, non devi impedirne l'accesso".
Ha aggiunto: "Vogliamo incoraggiare anche i bambini e gli uomini a guardare il calcio femminile, non solo le bambine e le donne. E quando vedono qualcuno come Ian Wright prenderlo sul serio come fa lui, seguono il suo esempio. È così che si fa crescere uno sport".
Aluko ha ora rivelato la sua sorpresa per i commenti di Woods, rivelando che pensava che la presentatrice fosse un'alleata e che l'aveva elogiata di persona per il suo lavoro di opinionista.
Ha detto: "Laura era in realtà una delle persone a cui mi rivolgevo costantemente. Andavamo molto d'accordo e le chiedevo sempre: 'Come pensi che sia andata?', 'Cosa ne pensi? Come è andata?'. Ripeto, sono quel tipo di persona, giusto?
Laura mi diceva sempre, e ieri ho dovuto rileggere i messaggi e pensare: 'Aspetta un attimo, mi sento un po' manipolata'. Laura mi diceva sempre: 'Penso che tu sia una conduttrice brillante. Penso che tu sia una brillante opinionista'.
"Quindi penso che a questo punto ci sia un po' di servilismo nei suoi confronti, cosa che rispetto.
“Ascolta, lei non è d'accordo e va bene, ma sai, penso che ci sia un'insinuazione che tu non sia all'altezza.
E ancora una volta, devo dire che ho lavorato troppo duramente perché la gente possa semplicemente concludere che, solo perché non mi vedete sullo schermo, non sono abbastanza brava. Non è vero".
Il futuro di Aluko come opinionista è incerto dopo
Non è chiaro quale sarà il futuro di Aluko. Lo scorso anno è stata licenziata da ITV, dopo aver lasciato i dirigenti dell'emittente "arrabbiati e perplessi" a seguito delle sue prime dichiarazioni su Wright.
Woods, nel frattempo, continua a lavorare come presentatrice sia per ITV che per TNT Sports, ma resta da vedere se la sua amicizia con Aluko sopravviverà a questa lite pubblica.
