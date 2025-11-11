Endrick lascerà il Real Madrid a gennaio: ai dettagli la trattativa per il trasferimento al Lione

Tantissima panchina e davvero pochi minuti in campo: questa prima parte di stagione non sta affatto sorridendo a Endrick, vero e proprio corpo estraneo al Real Madrid.

Il brasiliano è in fondo alle gerarchie offensive di Xabi Alonso, tanto che a gennaio ci saranno i saluti: non a titolo definitivo, ma tant'è.

Ad attendere Endrick c'è il Lione, dove Paulo Fonseca proverà a rivitalizzarlo soprattutto in ottica mondiale: tra meno di un anno il classe 2006 vorrà far parte della spedizione brasiliana, obiettivo raggiungibile soltanto con un minutaggio più elevato.