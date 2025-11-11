Pubblicità
ENDRICK REAL MADRID Getty Images
Vittorio Rotondaro

Endrick lascerà il Real Madrid a gennaio: ai dettagli la trattativa per il trasferimento al Lione

Il talento brasiliano si trasferirà in Francia alla corte di Paulo Fonseca: obiettivo minutaggio elevato per riprendersi la maglia del Brasile in vista dei Mondiali.

Tantissima panchina e davvero pochi minuti in campo: questa prima parte di stagione non sta affatto sorridendo a Endrick, vero e proprio corpo estraneo al Real Madrid.

Il brasiliano è in fondo alle gerarchie offensive di Xabi Alonso, tanto che a gennaio ci saranno i saluti: non a titolo definitivo, ma tant'è.

Ad attendere Endrick c'è il Lione, dove Paulo Fonseca proverà a rivitalizzarlo soprattutto in ottica mondiale: tra meno di un anno il classe 2006 vorrà far parte della spedizione brasiliana, obiettivo raggiungibile soltanto con un minutaggio più elevato.

  • I DETTAGLI DELL'AFFARE

    Nonostante lo scarsissimo apporto offerto alla causa, il cartellino di Endrick rimarrà sotto il totale controllo del Real Madrid: la formula del trasferimento sarà infatti quella del prestito secco fino al 30 giugno 2026.

    Una soluzione gradita al Lione, che qualche giorno fa ha presentato il progetto tecnico al giocatore, pagato la bellezza di 60 milioni di euro dai 'Blancos' a dicembre 2022, quando era ancora minorenne.

  • TRATTATIVA IN CHIUSURA

    Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, l'affare è in dirittura d'arrivo: il gradimento di Endrick all'ipotesi Lione ha fatto sì che l'intera operazione subisse una bella accelerata.

    Come riportato da 'Globo.com', invece, le due società sarebbero addirittura alla fase dello scambio dei documenti, prima della firma che avverrà a fine anno.

  • SOLO 11 MINUTI IN CAMPO

    La cessione in prestito di Endrick è un passo quasi obbligato per il Real Madrid, alla luce del minutaggio fatto registrare dal brasiliano in questa stagione: Xabi Alonso gli ha concesso appena undici minuti nel finale del match vinto per 4-0 sul Valencia al 'Bernabeu' il 1° novembre.

    Troppo poco per poter ambire al grande obiettivo con la Seleçao: i Mondiali nordamericani in programma la prossima estate, per i quali i verdeoro hanno staccato il pass nel girone unico di qualificazione.

  • OBIETTIVO MONDIALI

    Con maggiore spazio nell'undici titolare del Lione, Endrick potrà quantomeno mettere una pulce nelle orecchie di Carlo Ancelotti, commissario tecnico del Brasile che finora ha sempre escluso il classe 2006 dalla lista dei suoi convocati.

    L'ultima presenza in nazionale di Endrick resta quella del 26 marzo scorso in Argentina, dove ci fu un tracollo in piena regola in virtù del 4-1 festeggiato dagli acerrimi rivali: per l'ex Palmeiras un subentro all'intervallo al posto del compagno di club Rodrygo e un'ammonizione a ridosso del 90'.

