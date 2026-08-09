Endrick alla Roma, il grande sogno di Gasperini: la posizione del Real Madrid, l'ingaggio e la possibile formula del trasferimento in Italia

"D'Amico sta cercando e sta trattando giocatori molto giovani, ma anche molto importanti: quella è l'indicazione". L'indizio di mercato lanciato ieri da Gian Piero Gasperini dopo la pesante sconfitta in amichevole contro il Brighton non fa che alimentare le voci che vogliono la Roma fortemente interessata a Endrick, talento brasiliano classe 2006, il cui futuro al Real Madrid, dopo l'ottima parentesi in prestito al Lione e un Mondiale vissuto da comprimario, è ancora tutto da scrivere.
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