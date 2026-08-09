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Simone Gambino

Endrick alla Roma, il grande sogno di Gasperini: la posizione del Real Madrid, l'ingaggio e la possibile formula del trasferimento in Italia

Calciomercato
Roma
Endrick
Real Madrid

Gasperini chiede ulteriori rinforzi per la sua Roma, la priorità è un attaccante che possa agire alle spalle di Malen o Castro: il primo nome sulla lista dei desideri del tecnico è quello del brasiliano del Real Madrid, suggestione che potrebbe diventare realtà.

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"D'Amico sta cercando e sta trattando giocatori molto giovani, ma anche molto importanti: quella è l'indicazione". L'indizio di mercato lanciato ieri da Gian Piero Gasperini dopo la pesante sconfitta in amichevole contro il Brighton non fa che alimentare le voci che vogliono la Roma fortemente interessata a Endrick, talento brasiliano classe 2006, il cui futuro al Real Madrid, dopo l'ottima parentesi in prestito al Lione e un Mondiale vissuto da comprimario, è ancora tutto da scrivere.


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  • LE PAROLE DI GASPERINI

    Il 3-0 subito contro il Brighton ha evidenziato come la Roma abbia ancora bisogno di puntellare la rosa, necessità rimarcata da Gasperini nel post-partita.

    "Ci sono squadre che non riescono a fare mercato perché sono piene di giocatori e ne hanno un'esagerazione. Noi non riusciamo a fare mercato perché ne abbiamo troppo pochi. Magari le situazioni di mercato adesso si definiranno. Come sempre, il mercato inizia il primo luglio e poi si decide tutto negli ultimi quindici giorni di agosto. Sono sicuramente date sbagliate. Le squadre sono già in preparazione da un mese e il mercato è ancora aperto. È un problema un po' per tutti".

    Numericamente la Roma è ancora incompleta, secondo quanto sostiene il tecnico giallorosso, che vorrebbe un ventaglio maggiore di opzioni a disposizione in vista della Champions League: "Se faccio la conta, in questo momento abbiamo sostituito Celik con Molina, che dobbiamo ancora vedere e che vedremo martedì. Abbiamo sostituito Dovbyk con Castro. Castro, secondo me, ci darà delle buone soddisfazioni: è stata una bella operazione. Poi è arrivato questo ragazzo (Koulierakis, ndr) che mi sembra interessante per completare la difesa. Se fai il conto numericamente, mi sembra che ci sia ancora bisogno di qualcosa. Si sa su chi andare e come chiudere, poi dipenderà un po' dalle situazioni. Ci sono sicuramente delle buone possibilità. D'Amico sta cercando e sta trattando giocatori molto giovani, ma anche molto importanti. Quella è l'indicazione".


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  • IL SOGNO ENDRICK

    Il focus delle operazioni dei giallorossi in questo momento, dopo aver puntellato la difesa, sostituito Celik e aver scommesso sull'upgrade Dovbyk-Castro in attacco è sul parco-mezzepunte. Dopo i rinnovi di Pellegrini e Dybala e le partenze, per fine prestito, di Venturino e Zaragoza, serve sicuramente almeno un innesto, probabilmente due qualora dovesse andar via Soulé.

    Dopo il matrimonio saltato con Summerville il nome più caldo in questi giorni è stato quello di Nusa, ala del Lipsia e della Nazionale norvegese, ma il sogno di Gasperini, sin dal primo giorno, è quello di portare a Trigoria uno dei talenti più importanti del panorama internazionale: il brasiliano Endrick.

    Il classe 2006, che nasce prima punta, ha fatto benissimo nei sei mesi trascorsi in prestito a Lione giocando più lontano dalla porta e in posizione più defilata, ed è proprio lì che Gasperini vorrebbe collocare l'ex enfant prodige del Palmeiras, a sostegno di Malen o Castro.

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  • LA POSIZIONE DEL GIOCATORE E DEL REAL MADRID

    I contatti tra la Roma e l'entourage del giocatore sono serrati: i giallorossi stanno cercando di capire l'effettiva volontà del calciatore di trasferirsi in Italia, ma soprattutto di lasciare il Real Madrid. Endrick infatti vorrebbe giocarsi le sue chance con Mourinho, per dimostrare di poter essere un protagonista anche con la maglia dei Blancos.

    Non è ancora arrivata una sentenza definitiva da parte di Mou sul futuro del brasiliano, che ha comunque tantissimi estimatori in giro per l'Europa, soprattutto in Premier League.

    Il Real Madrid, qualora dovesse decidere di lasciar partire nuovamente Endrick, lo farebbe soltanto in prestito, un pò come accaduto con Mastantuono alla Fiorentina: condizione che frenerebbe qualche squadra ma che potrebbe anche essere accettata dalla Roma, che potrebbe ad ogni modo provare almeno ad assicurarsi un'opzione sul cartellino o strutturare l'operazione con una formula "alla Nico Paz", che garantirebbe al Real di mantenere il controllo sul ragazzo.

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  • QUANTO GUADAGNA ENDRICK

    L'ingaggio non sarebbe un ostacolo nella corsa ad Endrick, che attualmente percepisce circa 5 milioni di euro lordi a stagione (bonus inclusi), cifra che rientra nei parametri del club giallorosso.

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