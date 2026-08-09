Endrick alla Roma, il grande sogno di Gasperini: la posizione del Real Madrid, l'ingaggio e la possibile formula del trasferimento in Italia

Il 3-0 subito contro il Brighton ha evidenziato come la Roma abbia ancora bisogno di puntellare la rosa, necessità rimarcata da Gasperini nel post-partita.

"Ci sono squadre che non riescono a fare mercato perché sono piene di giocatori e ne hanno un'esagerazione. Noi non riusciamo a fare mercato perché ne abbiamo troppo pochi. Magari le situazioni di mercato adesso si definiranno. Come sempre, il mercato inizia il primo luglio e poi si decide tutto negli ultimi quindici giorni di agosto. Sono sicuramente date sbagliate. Le squadre sono già in preparazione da un mese e il mercato è ancora aperto. È un problema un po' per tutti".

Numericamente la Roma è ancora incompleta, secondo quanto sostiene il tecnico giallorosso, che vorrebbe un ventaglio maggiore di opzioni a disposizione in vista della Champions League: "Se faccio la conta, in questo momento abbiamo sostituito Celik con Molina, che dobbiamo ancora vedere e che vedremo martedì. Abbiamo sostituito Dovbyk con Castro. Castro, secondo me, ci darà delle buone soddisfazioni: è stata una bella operazione. Poi è arrivato questo ragazzo (Koulierakis, ndr) che mi sembra interessante per completare la difesa. Se fai il conto numericamente, mi sembra che ci sia ancora bisogno di qualcosa. Si sa su chi andare e come chiudere, poi dipenderà un po' dalle situazioni. Ci sono sicuramente delle buone possibilità. D'Amico sta cercando e sta trattando giocatori molto giovani, ma anche molto importanti. Quella è l'indicazione".



