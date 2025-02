Empoli in emergenza, è senza 10 giocatori per infortunio o squalifica: le condizioni di Ismajli, Fazzini e Anjorin e la formazione contro l'Udinese

D'Aversa rischia di fare a meno quasi di una squadra intera e domenica dovrà fare i salti mortali: chi gioca al Bluenergy Stadium.

Non è che l'Empoli sia senza mezza squadra per la trasferta contro l'Udinese, in programma domenica pomeriggio: è addirittura senza una squadra intera. In attesa di capire se in extremis avverrà qualche recupero, naturalmente.

Tra infortuni (tanti) e squalifiche (una), il tecnico Roberto D'Aversa rischia di fare a meno nientemeno che di 10 giocatori. E dunque di presentarsi a Udine con una rosa ampiamente rimaneggiata, con conseguenze evidenti sulle possibilità di scelta al momento di schierare l'undici di partenza.

Chi giocherà al Bluenergy Stadium? Chi potrà recuperare e chi invece è certamente out? Il quadro della situazione.