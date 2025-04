Empoli-Cagliari, i tifosi sardi ci saranno: accolto il ricorso, cambia tutto al Castellani

Empoli vs Cagliari

Cosa è successo in vista della partita di Serie A Empoli-Cagliari? Alla fine i tifosi ospiti ci saranno, dopo l'iniziale no alla trasferta.

Cambia tutto in vista di Empoli-Cagliari. I tifosi rossoblù, infatti, potranno essere allo Stadio Castellani per la partita del 31esimo turno in seguito al ricorso al Tar della Toscana: accolto, era presentato dalla società sarda negli ultimi giorni.

Sul web si era fatto un gran parlare della decisione di negare la trasferta dei tifosi cagliaritani e sardi, sbloccata dal tribunale amministrativo: per il TAR la motivazione del provvedimento parla di episodi pregiudizievoli da parte della tifoseria del Cagliari e di "criticità registrate nel corso di competizioni calcistiche verificatesi tra le tifoserie locali e la tifoseria ospite negli anni scorsi", ma di 'condotte oppositive' non meglio specificate.

La Prefettura di Firenze, nello specifico, aveva bloccato la traferta dei tifosi del Cagliari al Castellani, ma il TAR parla di come gli "incontri di calcio a Empoli del 13 febbraio 2022 e del 3 marzo 2024, con 'condotte oppositive' non siano meglio specificate e di cui quindi non si può apprezzare la effettiva portata e gravità".

Per questo il TAR della Toscana ha deciso che "la genericità dei rilievi non comprova la presenza di una particolare rivalità e conflittualità tra le tifoserie dell'Empoli e del Cagliari", permettendo ai tifosi sardi di volare al Castellani per seguire il 31esimo turno di Serie A.