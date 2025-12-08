Getty Images
"Una tragedia che avrebbe potuto e dovuto essere evitata" - Il Cardiff punta il dito contro il Nantes per la morte di Emiliano Sala: l'aspra battaglia legale da 140 milioni durata sette anni volge al termine
La tragedia: aereo precipitato durante il viaggio verso il Galles
L'attaccante argentino Sala è morto quando l'aereo privato che lo trasportava dalla Francia a Cardiff è precipitato nella Manica.
Stava completando un trasferimento da 15 milioni di sterline dal Nantes, squadra della Ligue 1.
Ha perso la vita insieme al pilota David Ibbotson, in un volo organizzato dall'agente Willie McKay e da suo figlio Mark. Il viaggio era privo di licenza e da diversi anni è in corso una controversia legale.
A quanto ammonta il risarcimento richiesto dal Cardiff?
Il Cardiff chiede un risarcimento danni di 140 milioni di dollari. Quando è stato concluso l'accordo per Sala, il Cardiff militava in Premier League, ma alla fine della stagione 2018-19 è retrocesso dalla massima serie.
David Anderson, che ha contribuito a organizzare il volo in questione, è stato condannato a 18 mesi di reclusione per il suo ruolo nella tragedia. L'8 dicembre 2025 inizierà il procedimento presso il Tribunale commerciale di Nantes, dove il Cardiff presenterà le proprie argomentazioni.
Il giudice francese che presiede il processo valuterà se il Nantes è responsabile delle perdite finanziarie rivendicate dal Cardiff. Se i Bluebirds avranno successo, verrà presa una decisione sull'ammontare del risarcimento dovuto.
Il Cardiff City condanna Nantes e McKay
La squadra gallese ha rilasciato una dichiarazione molto forte: "Il tribunale commerciale di Nantes esaminerà finalmente il merito della causa intentata dal Cardiff City Football Club contro l'FC Nantes. Vogliamo che l'FC Nantes sia ritenuto responsabile delle colpe commesse da Willie McKay, vero agente dell'FC Nantes. Questa tragedia, iniziata quasi sette anni fa, è costata la vita a Emiliano Sala.
Si tratta di una tragedia che avrebbe potuto e dovuto essere evitata, se le persone coinvolte nel trasferimento da parte dell'FC Nantes non si fossero affidate ai servizi di un agente squalificato, che ha organizzato voli illegali per concludere l'accordo. Alla vigilia dell'udienza, tuttavia, c'è speranza.
L'udienza segna un altro passo avanti verso la scoperta della verità e una maggiore responsabilità nel mondo del calcio. Questo caso non mira a danneggiare il calcio, ma a proteggerne l'integrità. Si tratta di garantire standard più elevati in tutto il nostro sport, in particolare per quanto riguarda i trasferimenti. Perché Emiliano Sala meritava di meglio. Perché il calcio merita di meglio".
Caso Sala: quando è prevista la sentenza?
All'udienza in Francia, il giudice aprirà il procedimento presentando una sintesi iniziale del caso. Tutti i documenti presentati da entrambe le società sono stati esaminati. I team legali di ciascuna parte presenteranno quindi le rispettive argomentazioni.
Sebbene la questione sia ora all'esame del tribunale, dopo quasi sette anni, la sentenza definitiva non è prevista prima della primavera del 2026. Ciò significa che la chiusura definitiva è ancora lontana, ma la fine di questa lunga saga è ormai in vista.
Il corpo di Sala è stato ritrovato tra i rottami dell'aereo che lo trasportava nel Regno Unito il 21 gennaio 2019. L'aereo in questione è precipitato vicino all'isola di Guernsey, nel Canale della Manica. Il corpo di Ibbotson non è mai stato ritrovato.
Mentre al momento dell'accordo per il trasferimento di Sala il Cardiff era una squadra di Premier League, ora si trova nella terza serie del calcio inglese. È in testa alla classifica della League One dopo 17 partite nella stagione 2025-26.
