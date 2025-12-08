"Una tragedia che avrebbe potuto e dovuto essere evitata" - Il Cardiff punta il dito contro il Nantes per la morte di Emiliano Sala: l'aspra battaglia legale da 140 milioni durata sette anni volge al termine

La squadra gallese ha rilasciato una dichiarazione molto forte: "Il tribunale commerciale di Nantes esaminerà finalmente il merito della causa intentata dal Cardiff City Football Club contro l'FC Nantes. Vogliamo che l'FC Nantes sia ritenuto responsabile delle colpe commesse da Willie McKay, vero agente dell'FC Nantes. Questa tragedia, iniziata quasi sette anni fa, è costata la vita a Emiliano Sala.

Si tratta di una tragedia che avrebbe potuto e dovuto essere evitata, se le persone coinvolte nel trasferimento da parte dell'FC Nantes non si fossero affidate ai servizi di un agente squalificato, che ha organizzato voli illegali per concludere l'accordo. Alla vigilia dell'udienza, tuttavia, c'è speranza.

L'udienza segna un altro passo avanti verso la scoperta della verità e una maggiore responsabilità nel mondo del calcio. Questo caso non mira a danneggiare il calcio, ma a proteggerne l'integrità. Si tratta di garantire standard più elevati in tutto il nostro sport, in particolare per quanto riguarda i trasferimenti. Perché Emiliano Sala meritava di meglio. Perché il calcio merita di meglio".