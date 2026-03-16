Emergenza portieri per il Bayern Monaco: contro l'Atalanta può debuttare Leonard Prescott, ha solo 16 anni

Leonardo Prescott ha 16 anni e 5 mesi, dunque diventerebbe il secondo debuttante più giovane di sempre nella storia del Bayern Monaco. Il record resterà comunque di Paul Wanner, ala austriaca che nel 2022, subentrò in un match di Bundesliga all'età di 16 anni e 15 giorni.

Nato a New York e in possesso della doppia cittadinanza, Prescott ha iniziato la sua carriera al 1. FC Union Berlin prima di entrare nell'accademia del Bayern Monaco nel 2023. Da allora, ha collezionato 16 presenze con l'Under 19 del Bayern, di cui quattro in Youth League.

Ha anche rappresentato la Germania a livello giovanile con sei presenze nell'Under 17 e tre nell'Under 16. Di lui il suo allenatore Peter Gaydarov ha detto: "È tecnicamente eccezionale: sembra che possa giocare in qualsiasi ruolo. È molto coraggioso nelle sue azioni e decisamente molto maturo per la sua età."

Da ragazzino Prescott ha fatto anche il raccattapalle all'Allianz Arena proprio alle spalle di Neuer, ovvero il portiere di cui potrebbe prendere il posto contro l'Atalanta.