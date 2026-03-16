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Leonard Prescott IMAGO / Passion2Press
Lelio Donato

Emergenza portieri per il Bayern Monaco: contro l'Atalanta può debuttare Leonard Prescott, ha solo 16 anni

Tre portieri infortunati mentre anche Urbig, titolare all'andata, è in forte dubbio per una commozione cerebrale. Il Bayern Monaco contro l'Atalanta potrebbe schierare un sedicenne.

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Il Bayern Monaco ha ipotecato la qualificazione ai quarti di Champions League ma nel ritorno contro l'Atalanta rischia di presentarsi senza portieri a disposizione.

Oltre alla già nota indisponibilità di Manuel Neuer, nell'ultimo turno di Bundesliga si è infortunato anche Sven Ulreich mentre Urbig resta in dubbio.

Ecco perchè in occasione di Bayern Monaco-Atalanta, ritorno degli ottavi di Champions League, potrebbe debuttare un portiere di soli sedici anni.

  • TRE PORTIERI INFORTUNATI

    I portiere attualmente infortunati al Bayern Monaco sono addirittura quattro.

    Manuel Neuer è alle prese con l'ennesimo problema fisico, ma sono out anche coloro che potrebbero sostituirlo ovvero Leon Klanac e Sven Ulreich.

    Quest'ultimo ha riportato un infortunio muscolare nella gara di Bundesliga contro il Bayer Leverkusen.

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  • URBIG IN DUBBIO PER L'ATALANTA

    Nella gara d'andata, giocata a Bergamo una settimana fa, a difendere i pali del Bayern era stato Jonas Urbig.

    Il giovane portiere del Bayern Monaco però proprio durante la gara aveva subito una commozione cerebrale che lo ha costretto a un periodo di riposo.

    La sua presenza per il match di mercoledì contro l'Atalanta dunque resta in dubbio.

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  • UN SEDICENNE IN PORTA?

    Se anche Urbig non dovesse farcela tra i pali del Bayern Monaco potrebbe debuttare un sedicenne.

    Stiamo parlando di Leonardo Prescott, peraltro già convocato da Kompany negli ultimi due match e ritenuto un ragazzo dal sicuro futuro.

    L'alternativa è rappresentata dal 19enne Jannis Bärtl, titolare del Bayern II in Regionaliga (la quarta divisione del calcio tedesco) e già convocato a febbraio contro il Borussia Dortmund.

  • CHI È PRESCOTT

    Leonardo Prescott ha 16 anni e 5 mesi, dunque diventerebbe il secondo debuttante più giovane di sempre nella storia del Bayern Monaco. Il record resterà comunque di Paul Wanner, ala austriaca che nel 2022, subentrò in un match di Bundesliga all'età di 16 anni e 15 giorni.

    Nato a New York e in possesso della doppia cittadinanza, Prescott ha iniziato la sua carriera al 1. FC Union Berlin prima di entrare nell'accademia del Bayern Monaco nel 2023. Da allora, ha collezionato 16 presenze con l'Under 19 del Bayern, di cui quattro in Youth League.

    Ha anche rappresentato la Germania a livello giovanile con sei presenze nell'Under 17 e tre nell'Under 16. Di lui il suo allenatore Peter Gaydarov ha detto: "È tecnicamente eccezionale: sembra che possa giocare in qualsiasi ruolo. È molto coraggioso nelle sue azioni e decisamente molto maturo per la sua età."

    Da ragazzino Prescott ha fatto anche il raccattapalle all'Allianz Arena proprio alle spalle di Neuer, ovvero il portiere di cui potrebbe prendere il posto contro l'Atalanta.

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