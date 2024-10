Emergenza infortuni per la Juventus: soluzioni alternative per Motta contro Lazio e Stoccarda

Da Nico a Koopmeiners, infermeria piena in casa Juventus. Thiago Motta contro la Lazio potrà contare solo su 16 calciatori di movimento: le soluzioni.

Una settimana senza campionato per le gare delle nazionali, poi via a un calendario ricco di impegni tra Serie A e Champions League.

Dopo il buon inizio di stagione la nuova Juventus di Thiago Motta vuole accelerare per essere sempre più protagonista, ma l’allenatore bianconero dovrà essere bravo alla ripresa a gestire le tante assenze con cui dovrà fare i conti.

Per la sfida di campionato contro la Lazio in programma sabato 19 ottobre all’Allianz Stadium, Thiago Motta potrà contare solo su 16 calciatori di movimento, di cui tre a inizio stagione facevano parte della Next Gen.

Situazione che cambia di poco anche per la sfida di Champions League in programma tre giorni dopo sempre a Torino contro lo Stoccarda.