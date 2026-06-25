Elliot Anderson al Manchester City per 150 milioni di euro: visite mediche in programma negli States per la stella del Nottingham Forest

Per il Forest la cessione del proprio giocatore chiave è un duro colpo sportivo, ma l’incasso è senza precedenti per un calciatore acquistato dal Newcastle a un costo molto inferiore. Nel frattempo i rivali storici del Manchester United si sono ritirati dalla corsa fin dall’inizio della finestra di mercato, scoraggiati dalla valutazione irremovibile del Forest. Il City, però, non si è lasciato fermare ed è ora pronto a battere il record del club di 100 milioni di sterline pagato per Jack Grealish dall’Aston Villa nel 2021.