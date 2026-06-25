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Elliot Anderson al Manchester City per 150 milioni di euro: visite mediche in programma negli States per la stella del Nottingham Forest
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Raggiunto un accordo con Forest
Secondo Fabrizio Romano, l’affare vale 116 milioni di sterline (circa 150 milioni di euro), senza bonus. Il Forest ha respinto diverse offerte estive dell’Etihad, ma ora l’accordo è fatto e Anderson è stato autorizzato a sottoporsi alle visite mediche negli Stati Uniti.
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Primo acquisto di Maresca in arrivo
L’acquisto di Anderson avrà grande rilevanza tattica, mentre il City si prepara alla nuova era post-Pep Guardiola sotto la guida di Enzo Maresca. Il suo impegno, la copertura difensiva e le incursioni in avanti lo rendono il partner ideale a lungo termine per il mediano spagnolo Rodri. Il suo arrivo colma inoltre il vuoto lasciato a centrocampo dalla partenza di Bernardo Silva verso il Real Madrid.
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Il Manchester City sta per battere il record del club
Per il Forest la cessione del proprio giocatore chiave è un duro colpo sportivo, ma l’incasso è senza precedenti per un calciatore acquistato dal Newcastle a un costo molto inferiore. Nel frattempo i rivali storici del Manchester United si sono ritirati dalla corsa fin dall’inizio della finestra di mercato, scoraggiati dalla valutazione irremovibile del Forest. Il City, però, non si è lasciato fermare ed è ora pronto a battere il record del club di 100 milioni di sterline pagato per Jack Grealish dall’Aston Villa nel 2021.
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Cosa riserva il futuro ad Anderson?
Anderson resterà concentrato sui suoi impegni con l'Inghilterra ai Mondiali. Ha giocato titolare nelle prime due partite contro Croazia e Ghana e dovrebbe confermarsi in campo sabato contro Panama, match in cui l'Inghilterra cercherà la vittoria per il primo posto nel Gruppo L.
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