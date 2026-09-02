El Shaarawy sarà titolare al Genoa? Come cambia l'attacco di De Rossi con l'ex giallorosso

A volte ritornano. E ad essere tornato, intanto, è Stephan El Shaarawy: ufficiale il suo arrivo a parametro zero al Genoa, che lo ha annunciato in serata.
"Genoa CFC - è la nota pubblicata sul sito ufficiale del club ligure - comunica di aver formalizzato l’acquisizione dei diritti sportivi di Stephan El Shaarawy, che torna alle origini vestendo di nuovo la maglia rossoblù".
Si tratta, come accennato dal Genoa, di un ritorno dal sapore romantico. Nonché di un innesto che potrà cambiare l'attacco della rosa di Daniele De Rossi.
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