El Shaarawy sarà titolare al Genoa? Come cambia l'attacco di De Rossi con l'ex giallorosso

Le prime parole di El Shaarawy, al sito ufficiale del Genoa, vanno proprio in questa direzione:

“Con il Genoa ho conosciuto le prime gioie da professionista, ho vissuto le prime emozioni e tornare a vestire questa maglia è un po’ come un cerchio che si chiude. Essere di nuovo a casa riempie di orgoglio me e la mia famiglia: il Genoa fa parte del nostro DNA e la voglia di lottare per questi colori e questi tifosi è una spinta che avverto molto forte. Forza Grifone!”.

“Abbiamo fortemente voluto Stephan e lui ha fortemente voluto noi - ha detto invece il Chief of Football rossoblù Diego Lopez - Sappiamo cosa lui rappresenti per questa società e cosa rappresenti questa società per lui. Siamo felici di poterlo riabbracciare al Genoa: con lui cresciamo in classe, esperienza e identità”.