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El Shaarawy RomaGetty Images
Stefano Silvestri

El Shaarawy sarà titolare al Genoa? Come cambia l'attacco di De Rossi con l'ex giallorosso

Calciomercato
Serie A
Genoa
S. El Shaarawy

Il Grifone ha annunciato ufficialmente il ritorno del Faraone, senza squadra dopo l'addio per fine contratto alla Roma: le sue prospettive a Genova.

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A volte ritornano. E ad essere tornato, intanto, è Stephan El Shaarawy: ufficiale il suo arrivo a parametro zero al Genoa, che lo ha annunciato in serata.

"Genoa CFC - è la nota pubblicata sul sito ufficiale del club ligure - comunica di aver formalizzato l’acquisizione dei diritti sportivi di Stephan El Shaarawy, che torna alle origini vestendo di nuovo la maglia rossoblù".



Si tratta, come accennato dal Genoa, di un ritorno dal sapore romantico. Nonché di un innesto che potrà cambiare l'attacco della rosa di Daniele De Rossi.


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  • TORNA DOPO 15 ANNI

    El Shaarawy ha iniziato proprio nel Genoa la propria carriera da professionista. Prima scalando le gerarchie nelle sue giovanili, in cui è entrato nel 2006, e poi esordendo in prima squadra.



    Il Faraone ha indossato la maglia rossoblù per due stagioni, dal 2008 al 2010. Poi è stato ceduto in prestito al Padova in Serie B, quindi a titolo definitivo al Milan. Da lì Stephan ha spiccato il volo, indossando anche le maglie di Monaco e Roma, oltre a quelle dello Shanghai Shenhua e della Nazionale italiana.

    15 anni più tardi, ecco il ritorno a casa in tutti i sensi o quasi: El Shaarawy è nato infatti a Savona 34 anni fa.

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  • "UN CERCHIO CHE SI CHIUDE"

    Le prime parole di El Shaarawy, al sito ufficiale del Genoa, vanno proprio in questa direzione:

    “Con il Genoa ho conosciuto le prime gioie da professionista, ho vissuto le prime emozioni e tornare a vestire questa maglia è un po’ come un cerchio che si chiude. Essere di nuovo a casa riempie di orgoglio me e la mia famiglia: il Genoa fa parte del nostro DNA e la voglia di lottare per questi colori e questi tifosi è una spinta che avverto molto forte. Forza Grifone!”.

    “Abbiamo fortemente voluto Stephan e lui ha fortemente voluto noi - ha detto invece il Chief of Football rossoblù Diego Lopez - Sappiamo cosa lui rappresenti per questa società e cosa rappresenti questa società per lui. Siamo felici di poterlo riabbracciare al Genoa: con lui cresciamo in classe, esperienza e identità”.

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  • SARÀ TITOLARE?

    El Shaarawy ha giocato poco nell'ultima stagione alla Roma: appena 20 partite. Ha segnato un unico goal, ma dal valore speciale: quello che ha chiuso la pratica a Verona mandando definitivamente i giallorossi in Champions League.

    Può avere ambizioni di titolarità nel Genoa di De Rossi? Certamente sì. E non solo perché l'attuale allenatore del Genoa lo conosce benissimo e lo stima, avendoci giocato insieme e poi avendolo allenato, in entrambi i casi a Roma.

    De Rossi schiera il Genoa con un 3-4-2-1 ed El Shaarawy potrà trovare spazio in diversi ruoli del campo: principalmente come trequartista, anche se in caso di emergenza potrà adattarsi a fare anche l'esterno a tutta fascia, come a Roma.

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  • CHI PUÒ FARGLI SPAZIO

    Nel caso De Rossi decida di schierare El Shaarawy nella coppia di trequartisti dietro all'unico centravanti, a rischiare il posto sarebbe in primis Vitinha.

    Il portoghese ex Marsiglia è stato a lungo in bilico sul mercato: si è parlato di un ritorno in Ligue 1 ma soprattutto del Cagliari, anche se alla fine tutto si è concluso con un nulla di fatto.

    In questo caso El Shaarawy giocherebbe in coppia con un altro ex giallorosso come Tommaso Baldanzi, con la possibilità naturalmente che sia anche quest'ultimo a far spazio al nuovo arrivato.

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