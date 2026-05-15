In attesa delle ultime due uscite ufficiali contro la Lazio nel derby e contro il Verona nell'ultima giornata di campionato, El Shaarawy si appresta a salutare la capitale dopo dieci anni.

Arrivato a gennaio del 2016 dopo l'esperienza al Monaco, l'ex Milan ha vestito la maglia giallorossa ad eccezione della parentesi cinese con lo Shanghai Shenhua dall'estate del 2019 al gennaio del 2021.

Con la maglia romanista, ad oggi, ha disputato 346 partite ufficiali impreziosite da 65 goal e 50 assist. A livello di club ha sollevato al cielo un trofeo, ossia la Conference League conquistata nella stagione 2021/22.