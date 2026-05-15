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El Shaarawy RomaGetty Images
Michael Di Chiaro

El Shaarawy lascia la Roma a fine stagione: è ufficiale, arriva l'annuncio dell'attaccante giallorosso

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Il classe 1992 saluterà la capitale al termine della stagione 2025/26 dopo la naturale scadenza del suo contratto: ha vestito la maglia giallorossa dal gennaio 2016 all'estate del 2019 per poi tornare a gennaio 2021.

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Stephan El Shaarawy e la Roma. Una storia che è giunta ai titoli di coda.

L'attaccante di origini egiziane lascerà infatti il club giallorosso al termine della stagione attualmente in corso e si appresta dunque ad avviare un nuovo capitolo della sua carriera.

Di seguito ecco l'annuncio ufficiale.

  • L'ANNUNCIO DI EL SHAARAWY



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  • CONTRATTO IN SCADENZA

    L'avventura di El Shaarawy con la maglia della Roma terminerà infatti al culmine della stagione 2025/26, ovvero in concomitanza con la naturale scadenza del contratto che lo lega al club giallorosso fino al 30 giugno 2026.

    Il classe 1992, dunque, lascerà la capitale a zero dieci anni dopo il suo approdo.

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  • I NUMERI DI EL SHAARAWY CON LA ROMA

    In attesa delle ultime due uscite ufficiali contro la Lazio nel derby e contro il Verona nell'ultima giornata di campionato, El Shaarawy si appresta a salutare la capitale dopo dieci anni.

    Arrivato a gennaio del 2016 dopo l'esperienza al Monaco, l'ex Milan ha vestito la maglia giallorossa ad eccezione della parentesi cinese con lo Shanghai Shenhua dall'estate del 2019 al gennaio del 2021.

    Con la maglia romanista, ad oggi, ha disputato 346 partite ufficiali impreziosite da 65 goal e 50 assist. A livello di club ha sollevato al cielo un trofeo, ossia la Conference League conquistata nella stagione 2021/22.

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