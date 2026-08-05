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Redazione Goal

El Bilal Touré dall'Atalanta al Parma, affare fatto: le cifre e cosa cambia per il futuro di Pellegrino

Calciomercato
Atalanta
Parma Calcio 1913
Juventus
Fiorentina
E. Toure
M. Pellegrino

Il club emiliano ha trovato l'accordo totale per l'acquisto della punta maliana.

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Il Parma è pronto a battere un nuovo colpo di mercato e, dopo settimane di intense trattative con l'Atalanta, è arrivata ad una quadra finale per portare in maglia gialloblu l'attaccante maliano El Bilal Touré.

L'intesa, riporta Fabrizio Romano, prevede anche la possibilità del club guidato da Cuesta di acquistare il cartellino della punta e, in questo caso, si potrebbe aprire nuovamente lo scenario di mercato che sta già spingendo da tempo Mateo Pellegrino sul mercato in direzione Juventus e Fiorentina.

  • I DETTAGLI

    Il Parma ha chiuso l'acquisto di El Bilal Touré con la formula del prestito oneroso da 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. L'affare potrebbe però trasformarsi da diritto in obbligo di riscatto in caso di contemporanea salvezza del club e del raggiungimento dell'attaccante di un numero prefissato di presenze. Infine l'Atalanta si è riservata anche il 15% sulla futura rivendita.

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  • VIA LIBERA PER PELLEGRINO?

    L'arrivo di un attaccante, seppur con caratteristiche fisiche e tecniche molto distanti da quelle di Pellegrino, potrebbe però comportare il naturale via libera alla cessione della punta argentina. La Juventus da tempo si era informata per lui e al momento ha messo in stand by un'eventuale affondo solo per una questione economica. Stesso discorso per la Fiorentina che sta prima cercando di capire se dovrà o riuscirà a piazzare sul mercato uno fra Piccoli e Kean prima di chiudere col botto il proprio mercato. Il Parma dal canto suo al momento non vuole fare sconti e per il gioiellino passato nelle giovanili dell'Inter chiede non meno di 30 milioni di euro di costo cartellino.

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