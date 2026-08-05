El Bilal Touré dall'Atalanta al Parma, affare fatto: le cifre e cosa cambia per il futuro di Pellegrino

L'arrivo di un attaccante, seppur con caratteristiche fisiche e tecniche molto distanti da quelle di Pellegrino, potrebbe però comportare il naturale via libera alla cessione della punta argentina. La Juventus da tempo si era informata per lui e al momento ha messo in stand by un'eventuale affondo solo per una questione economica. Stesso discorso per la Fiorentina che sta prima cercando di capire se dovrà o riuscirà a piazzare sul mercato uno fra Piccoli e Kean prima di chiudere col botto il proprio mercato. Il Parma dal canto suo al momento non vuole fare sconti e per il gioiellino passato nelle giovanili dell'Inter chiede non meno di 30 milioni di euro di costo cartellino.