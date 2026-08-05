El Bilal Touré dall'Atalanta al Parma, affare fatto: le cifre e cosa cambia per il futuro di Pellegrino

Il Parma è pronto a battere un nuovo colpo di mercato e, dopo settimane di intense trattative con l'Atalanta, è arrivata ad una quadra finale per portare in maglia gialloblu l'attaccante maliano El Bilal Touré.
L'intesa, riporta Fabrizio Romano, prevede anche la possibilità del club guidato da Cuesta di acquistare il cartellino della punta e, in questo caso, si potrebbe aprire nuovamente lo scenario di mercato che sta già spingendo da tempo Mateo Pellegrino sul mercato in direzione Juventus e Fiorentina.