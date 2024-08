El Bilal Touré allo Stoccarda, è ufficiale: cifre e formula dell’affare con l’Atalanta

El Bilal Touré è ufficialmente un nuovo calciatore dello Stoccarda: lascia l’Atalanta dopo solo un anno in prestito con diritto di riscatto.

Una sola stagione a Bergamo, decisamente in ombra nonostante le tante aspettative, e ora una nuova avventura lontano dall’Italia.

El Bilal Touré ha ufficialmente salutato l’Atalanta per trasferirsi in Bundesliga, allo Stoccarda. Per l’attaccante maliano classe 2001 l’occasione per tornare protagonista dopo la difficile stagione vissuta in maglia nerazzurra.

Ma con che formula si trasferisce El Bilal Touré allo Stoccarda? Quanto guadagna l’Atalanta dalla sua cessione?