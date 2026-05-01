Ekitike, Rodrygo, Xavi Simons: i calciatori infortunati che salteranno i Mondiali 2026

Nessun calciatore vuole perdersi i Mondiali, ma per chi dovrebbe rappresentare il Paese ospitante la delusione è maggiore. È difficile non provare compassione per l’attaccante statunitense Patrick Agyemang, che dovrà rinunciare al torneo dopo un grave infortunio al tendine d’Achille con il Derby County ad aprile.

Non aveva la certezza di un posto da titolare, ma a marzo aveva giocato entrambe le amichevoli degli Stati Uniti, segnando contro il Portogallo e arrivando a sei goal in 14 presenze in nazionale. In Championship aveva segnato 10 volte nella sua stagione d’esordio con il Derby, dopo il trasferimento dal Charlotte FC, e sarebbe stato un’opzione utile dalla panchina per Pochettino. Ora non è più a disposizione.