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World Cup injured players GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Ekitike, Rodrygo, Xavi Simons: i calciatori infortunati che salteranno i Mondiali 2026

Analysis
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I Mondiali 2026 sono alle porte e diverse stelle devono dare forfait: gli infortunati costretti a saltare il torneo.

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I Mondiali del 2026 sono alle porte.

Dopo anni di attesa, qualificazioni ricche di colpi di scena e molte notizie, positive e negative, che hanno accompagnato la competizione più importante della FIFA, giocatori e allenatori di tutto il mondo stanno ultimando i preparativi prima di convergere a giugno negli Stati Uniti, in Messico e in Canada per il più grande torneo internazionale di calcio mai organizzato.

A meno di due mesi dal fischio d’inizio a Città del Messico, l’entusiasmo cresce ma i tifosi temono gli infortuni. Anche piccoli problemi possono escludere un giocatore dalla competizione.

E mentre alcuni fuoriclasse restano fuori per la mancata qualificazione della propria nazionale, cresce l’elenco di chi vede svanire il sogno di indossare la maglia del Paese per circostanze indipendenti dalla propria volontà.

  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    RODRYGO (BRASILE)

    Il Brasile ha molti talenti in attacco, ma Carlo Ancelotti non può fare a meno dei suoi attaccanti, soprattutto di chi ha già allenato con successo. Tuttavia, l’ex tecnico del Real Madrid dovrà rinunciare a Rodrygo quest’estate: il giocatore si è infortunato al legamento crociato anteriore a inizio marzo.

    Rodrygo, appena rientrato da un precedente stop, si è infortunato al ginocchio destro durante la vittoria del Real Madrid sul Getafe. Gli esami del giorno dopo hanno confermato la rottura del legamento crociato anteriore, escludendolo così dalla possibilità di riscattarsi dopo l’errore dal dischetto nei quarti di finale del Mondiale 2022 contro la Croazia.

    Non è l’unico problema per il Brasile: il compagno di squadra al Real Madrid Eder Militao rischia pure lui di saltare i Mondiali dopo un intervento alla coscia ad aprile. Militao, già colpito da due rotture del legamento crociato in 15 mesi, resterà ai box fino a ottobre.

    Ancelotti teme anche di perdere il giovane Estevao, che lotta contro il tempo per recuperare da un infortunio al tendine del ginocchio rimediato ad aprile e che dovrebbe chiudere in anticipo la sua stagione con il Chelsea.

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  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    HUGO EKITIKE (FRANCIA)

    Solo la Francia può rivaleggiare con il Brasile per profondità offensiva, grazie a Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise e Désiré Doué, guidati da Didier Deschamps nel suo ultimo torneo. Manca però Hugo Ekitike, fuori fino al 2027 per la rottura del tendine d'Achille.

    Ekitike aveva esordito in nazionale a settembre e, grazie a 17 goal nella sua prima stagione al Liverpool e alla rete decisiva nell’amichevole contro il Brasile a marzo, si era già guadagnato un posto nei piani di Deschamps. Quest’estate dovrà accontentarsi di seguire i compagni da casa.

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  • Netherlands v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    XAVI SIMONS (OLANDA)

    Dopo le semifinali di Euro 2024, l'Olanda sognava il titolo. A fine aprile, però, Xavi Simons ha rotto il legamento crociato anteriore nella partita Tottenham-Wolves.

    Nonostante una stagione altalenante alla sua prima in Premier League dopo il passaggio dall’RB Lipsia, Simons si era confermato tra i giocatori più affidabili di Ronald Koeman nelle qualificazioni al Mondiale. La sua capacità di inventare giocate decisive in attacco mancherà molto all’Olanda, che già fatica a trovare altri talenti in grado di cambiare la partita.

  • Switzerland v Germany - International FriendlyGetty Images Sport

    SERGE GNABRY (GERMANIA)

    La Germania arriva ai Mondiali con qualche dubbio sulla propria capacità di segnare in Nord America. Julian Nagelsmann contava su Serge Gnabry, autore di quattro goal nelle ultime sette partite, per guidare l’attacco della “Die Mannschaft”.

    Dopo una stagione brillante nel Bayern Monaco, dove ha giocato da trequartista dietro la linea offensiva composta da Michael Olise, Harry Kane e Luis Diaz, raggiungendo la doppia cifra di reti e assist, Gnabry si è infortunato a un adduttore ad aprile. Come già nel 2018, resterà fuori dalla selezione.

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  • Patrick Agyemang USMNT 2026Getty Images

    PATRICK AGYEMANG (STATI UNITI)

    Nessun calciatore vuole perdersi i Mondiali, ma per chi dovrebbe rappresentare il Paese ospitante la delusione è maggiore. È difficile non provare compassione per l’attaccante statunitense Patrick Agyemang, che dovrà rinunciare al torneo dopo un grave infortunio al tendine d’Achille con il Derby County ad aprile.

    Non aveva la certezza di un posto da titolare, ma a marzo aveva giocato entrambe le amichevoli degli Stati Uniti, segnando contro il Portogallo e arrivando a sei goal in 14 presenze in nazionale. In Championship aveva segnato 10 volte nella sua stagione d’esordio con il Derby, dopo il trasferimento dal Charlotte FC, e sarebbe stato un’opzione utile dalla panchina per Pochettino. Ora non è più a disposizione.

  • Mexico v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    LUIS ANGEL MALAGON (MESSICO)

    Anche il Messico, co-organizzatore del torneo, ha ricevuto un duro colpo: il portiere titolare Luis Ángel Malagón si è rotto il tendine d'Achille durante una partita con il Club América in CONCACAF Champions League, e dunque El Tri dovrà fare a meno del vincitore del Guanto d'Oro della scorsa Gold Cup.

    Al suo posto dovrebbe giocare il veterano Guillermo Ochoa, che a pochi giorni dal 41° compleanno potrebbe così prendere parte alla sua sesta Coppa del Mondo.

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