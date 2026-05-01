Ekitike, Rodrygo, Xavi Simons: i calciatori infortunati che salteranno i Mondiali 2026

I Mondiali del 2026 sono alle porte.
Dopo anni di attesa, qualificazioni ricche di colpi di scena e molte notizie, positive e negative, che hanno accompagnato la competizione più importante della FIFA, giocatori e allenatori di tutto il mondo stanno ultimando i preparativi prima di convergere a giugno negli Stati Uniti, in Messico e in Canada per il più grande torneo internazionale di calcio mai organizzato.
A meno di due mesi dal fischio d’inizio a Città del Messico, l’entusiasmo cresce ma i tifosi temono gli infortuni. Anche piccoli problemi possono escludere un giocatore dalla competizione.
E mentre alcuni fuoriclasse restano fuori per la mancata qualificazione della propria nazionale, cresce l’elenco di chi vede svanire il sogno di indossare la maglia del Paese per circostanze indipendenti dalla propria volontà.