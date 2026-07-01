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Ekhator Juventus HDGOAL
Lelio Donato

Ekhator alla Juventus, le cifre ufficiali dell'operazione: quanto spendono i bianconeri per il nuovo attaccante

Calciomercato
Juventus
Genoa

Il primo colpo di Giovanni Carnevali è Jeff Ekhator, che arriva a sorpresa dal Genoa dopo una trattativa lampo. Ma quanto ha speso la Juventus per il giovane attaccante italiano? Le cifre dell'affare.

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Il primo colpo a sorpresa di Giovanni Carnevali alla Juventus è Jeff Ekhator.

Una sorta di segnale chiaro su quale sarà la filosofia del nuovo corso bianconero che vuole puntare su talenti giovani e possibilmente italiani proprio come l'attaccante del Genoa.

La Juventus ha così deciso di fare un investimento importante su Ekhator tramite una trattativa lampo condotta e conclusa nel giro di poche ore da Carnevali.

Ma quanto spende la Juventus per acquistare Ekhator dal Genoa? Quali sono le contropartite tecniche?

  • EKHATOR UFFICIALE: QUANTO SPENDE LA JUVENTUS

    Jeff Ekhator si trasferisce dal Genoa alla Juventus a titolo definitivo.

    La società bianconera per il cartellino dell'attaccante classe 2006 versa 16 milioni di euro pagabili in tre esercizi, cifra che può salire fino a diciotto tramite i bonus.

    Nell'operazione è stata inserita anche una contropartita tecnica individuata in Davic Puczka che fa dunque il percorso inverso, dalla Juventus al Genoa.

    Ekhator ha firmato con la Juventus fino al 30 giugno 2031.



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  • I NUMERI DI EKHATOR COL GENOA

    Ekhator è un profilo giovanissimo, dato che deve ancora compiere vent'anni, ma ha già una discreta esperienza.

    L'attaccante arriva nel settore giovanile del Genoa quando ha solo otto anni. Nel 2022/23 domina il campionato Under 17 con 16 goal in 26 partite, poi vince lo Scudetto Under 18 in finale contro la Roma.

    Il debutto in Serie A arriva a soli 17 anni contro l'Inter quando Gilardino lo getta nella mischia senza pensarci troppo nell'agosto 2024. A ottobre ecco il primo goal.

    Nella scorsa stagione sono state trenta le presenze di Ekhator col Genoa con tre reti segnate tra cui lo splendido colpo di tacco al 'Maradona' contro il Napoli. In totale ha dunque già più di cinquanta gettoni in Serie A con quattro goal.


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  • IL RUOLO ALLA JUVENTUS

    Jeff Ekhator è un profilo futuribile ma già pronto, dunque verrà aggregato da subito alla rosa di Luciano Spalletti.

    Ovviamente non sarà lui l'attaccante titolare della Juventus nella prossima stagione ma potrebbe ritagliarsi il suo spazio anche grazie a una certa duttilità tattica.

    Ekhator infatti può giocare sia da prima punta che più largo, come esterno offensivo e perfino da trequartista. Una sorta di vero e proprio jolly che potrebbe tornare utilissimo durante la stagione.

    Quello della Juventus è insomma un investimento per il futuro ma anche per il presente.

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