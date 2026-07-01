Ekhator alla Juventus, le cifre ufficiali dell'operazione: quanto spendono i bianconeri per il nuovo attaccante

Il primo colpo a sorpresa di Giovanni Carnevali alla Juventus è Jeff Ekhator.
Una sorta di segnale chiaro su quale sarà la filosofia del nuovo corso bianconero che vuole puntare su talenti giovani e possibilmente italiani proprio come l'attaccante del Genoa.
La Juventus ha così deciso di fare un investimento importante su Ekhator tramite una trattativa lampo condotta e conclusa nel giro di poche ore da Carnevali.
Ma quanto spende la Juventus per acquistare Ekhator dal Genoa? Quali sono le contropartite tecniche?