Ekhator alla Juventus, le cifre ufficiali dell'operazione: quanto spendono i bianconeri per il nuovo attaccante

Jeff Ekhator è un profilo futuribile ma già pronto, dunque verrà aggregato da subito alla rosa di Luciano Spalletti.

Ovviamente non sarà lui l'attaccante titolare della Juventus nella prossima stagione ma potrebbe ritagliarsi il suo spazio anche grazie a una certa duttilità tattica.

Ekhator infatti può giocare sia da prima punta che più largo, come esterno offensivo e perfino da trequartista. Una sorta di vero e proprio jolly che potrebbe tornare utilissimo durante la stagione.

Quello della Juventus è insomma un investimento per il futuro ma anche per il presente.