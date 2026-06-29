Ekhator alla Juventus, il colpo a sorpresa di Carnevali: offerta al Genoa, si può chiudere in 24 ore

Ekhator si ispira a Usain Bolt e ha in Moise Kean il suo punto di riferimento, nel 2024 ha vinto con il Genoa lo scudetto Under 18 Professionisti (in squadra anche gli altri Azzurrini Ahanor e Venturino). Nella stagione 2025-26 ha segnato a Parma, Roma e Pisa in campionato ed Empoli in Coppa Italia.