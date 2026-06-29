Un nome nuovo per l'attacco, una trattativa ben impostata, che si potrebbe chiudere nelle prossime ore. Secondo quanto riporta Sky Sportla Juventus ha chiesto al Genoa Jeff Ekhator, attaccante classe 2006, punto di forza della nostra Under 21. I due club stanno discutendo sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per 15 milioni di euro. L'affare è ben impostato, con i rossoblu che hanno necessità di vendere e potrebbero sacrificare la punta di Genova, a segno 3 volte nell'ultimo campionato.
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Ekhator alla Juventus, il colpo a sorpresa di Carnevali: offerta al Genoa, si può chiudere in 24 ore
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NO DI CABAL AL GENOA, PIACE UN TALENTO DELLA NEXT GEN
In casa Juventus c'è fiducia, anche se non c'è ancora accordo su tutto: se dovesse chiudersi, il Genoa potrebbe prendere Puczka, terzino sinistro austriaco, tra i talenti più brillanti della Next Gen. I rossoblù avevano chiesto Cabal, ma al momento non è arrivata l'apertura da parte del giocatore colombiano ex Hellas Verona.
KEAN E' IL SUO IDOLO
Ekhator si ispira a Usain Bolt e ha in Moise Kean il suo punto di riferimento, nel 2024 ha vinto con il Genoa lo scudetto Under 18 Professionisti (in squadra anche gli altri Azzurrini Ahanor e Venturino). Nella stagione 2025-26 ha segnato a Parma, Roma e Pisa in campionato ed Empoli in Coppa Italia.
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